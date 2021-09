Le simulateur d'ingénierie de BETA Technologies - CAE et BETA Technologies annoncent un partenariat stratégique portant sur un programme de formation des pilotes et des techniciens de maintenance

L'aéronef eVTOL ALIA de BETA Technologies - CAE et BETA Technologies annoncent un partenariat stratégique portant sur un programme de formation des pilotes et des techniciens de maintenance

CAE a annoncé aujourd'hui que BETA Technologies (BETA) a sélectionné CAE à titre de partenaire de choix pour la conception et le développement de son programme de formation des pilotes et des techniciens de maintenance pour l'aéronef eVTOL ALIA. CAE tirera parti de ses décennies de savoir-faire en formation pour développer une gamme complète de programmes et de didacticiels innovateurs et numériques pour les aviateurs de demain. Le nouveau programme de formation sera élaboré à partir de zéro, en suivant le rythme de certification de l'aéronef de BETA, qui tient compte des données uniques en matière d'opérations et de missions propres à cet aéronef.

La mobilité aérienne avancée couvre une série de nouveaux aéronefs révolutionnaires permettant le transport de passagers et de marchandises dans des zones peu ou non desservies par l'aviation civile, avec l'aéronef eVTOL au premier plan. En vue de soutenir ce marché émergent, le groupe de CAE qui se consacre à la mobilité aérienne avancée offre des solutions de formation et de soutien opérationnel afin d'aider les entreprises innovatrices comme BETA à certifier leur aéronef eVTOL, à former leurs pilotes et leurs techniciens de maintenance, et à déployer des activités normalisées en matière de mobilité aérienne avancée sur l'ensemble des marchés mondiaux.

« CAE a acquis une riche expérience en matière de développement et de lancement de plusieurs aéronefs innovateurs », a déclaré Kyle Clark, fondateur et chef de la direction de BETA. « Piloter et assurer la maintenance d'un aéronef électrique nécessitent une bonne compréhension des systèmes électriques et de la dynamique du vol qui sont des éléments nouveaux pour l'aviation. Notre équipe est ravie de pouvoir compter sur le savoir-faire de CAE et de travailler ensemble pour enseigner à la prochaine génération de pilotes et de mécaniciens les aspects uniques liés au pilotage et à la maintenance d'un aéronef électrique ».

« Nous nous appuyons sur près de 75 ans de leadership d'opinion dans le domaine de l'aviation de CAE pour tenter d'accélérer la progression de l'industrie de la mobilité aérienne avancée. Nous sommes très heureux de nous associer pour former cette nouvelle génération d'aviateurs et de techniciens qui, selon nous, jouera un rôle clé dans la réussite future de cette industrie révolutionnaire », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile à CAE. « CAE est une entreprise de solutions hautement technologiques à la fine pointe de l'immersion numérique, et nous nous engageons à soutenir les besoins continus de BETA et de ses exploitants tout au long du cycle de vie du programme. Cette annonce constitue la première étape de ce qui sera, selon nous, un partenariat à long terme avec BETA, et un autre exemple de notre engagement envers les technologies aéronautiques futures et le développement durable ».

BETA possède une clientèle diversifiée dans le marché de la mobilité aérienne avancée. BETA est le premier aéronef eVTOL à recevoir un certificat de navigabilité pour des vols habités de la part de la U.S. Air Force et l'entreprise a des clients qui proviennent de plusieurs domaines comme la logistique (UPS Flight Forward), le domaine médical (United Therapeutics), le transport de passagers (Blade) et le domaine militaire (U.S. Air Force). BETA a effectué des centaines d'heures d'essais en vol habité sur un aéronef grandeur nature et a récemment fait voler son aéronef ALIA plus de 200 milles.

En novembre 2020, CAE a publié un rapport Perspectives sur la demande de pilotes de ligne pour la période 2020 à 2029, dans lequel elle prévoit un besoin mondial de 264 000 nouveaux pilotes dans le secteur de l'aviation civile afin de soutenir la croissance au cours des dix prochaines années. Ce rapport ne tient pas compte de la hausse additionnelle de la demande pour des pilotes et des techniciens dans le domaine de la mobilité aérienne avancée. CAE s'engage à tirer parti des nouvelles technologies numériques et à mettre au point des méthodes de formation conçues pour accélérer et améliorer la formation de pilotes et de techniciens de maintenance hautement qualifiés pour cette nouvelle ère de l'aviation.