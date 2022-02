CAE : et Canada Jetlines, Ltd. signent un accord exclusif de formation des pilotes de cinq ans

CAE a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un accord exclusif de formation de cinq ans avec Canada Jetlines, Ltd. Selon cet accord, CAE formera les pilotes de Jetlines sur le simulateur de vol Airbus A320 de série CAE 7000 XR au centre de formation de CAE à Montréal. Jetlines prévoit réaliser son vol inaugural au printemps 2022, offrant aux Canadiens et aux Canadiennes davantage de choix et des options plus économiques pour voler vers des destinations ensoleillées dans le sud des États-Unis, dans les Caraïbes et au Mexique.

« Nous sommes ravis de nous associer à CAE, le chef de file mondial de la formation aéronautique », a déclaré Eddy Doyle, chef de la direction de Canada Jetlines, Ltd. « Nos pilotes s'entraîneront sur les simulateurs de vol les plus perfectionnés du secteur et bénéficieront de solutions immersives numériques qui améliorent la sécurité, l'efficacité et la préparation pour les voyageurs canadiens d'un océan à l'autre. »

« Nous sommes heureux d'accueillir Jetlines, une nouvelle compagnie aérienne de loisir, en tant que cliente, et fiers d'appuyer la vision et le lancement d'une entreprise canadienne », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile à CAE. « Cette entente constitue un excellent exemple de notre engagement à fournir les solutions de formation les plus innovatrices qui soient, et à offrir une expérience de formation de renommée mondiale. »

Canada Jetlines, Ltd. a choisi l'Airbus A320 comme appareil standard de sa flotte en raison des coûts d'exploitation de premier plan de l'aéronef, du confort qu'il offre à ses clients et de sa technologie de commande de vol électrique. L'entreprise commencera à offrir ses services aux clients en 2022.