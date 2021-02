CAE : et Pinnacle Solutions se préparent à livrer des simulateurs de navires de combat en zone littorale (LCS) à la U.S. Navy

Aujourd'hui, à l'occasion du salon professionnel et conférence virtuels CAE OneWorld, CAE USA et Pinnacle Solutions ont annoncé que leur coentreprise, Xebec, livrera les trois premiers simulateurs de tâches partielles de pont pour les navires de combat en zone littorale (LCS) à la U.S. Navy.

Les nouveaux simulateurs de tâches partielles de pont pour les navires de combat en zone littorale (LCS) ont récemment terminé les essais de réception en usine dans les installations de CAE à Tampa, en Floride, et seront maintenant emballés et expédiés au Surface Warfare Schools Command (SWSC) de la U.S. Navy à Newport, dans le Rhode Island. Les SWSC sont des « centres d'excellence » de la U.S. Navy pour la guerre de surface où est dispensée l'entraînement des officiers et des marins qui serviront dans les combats de surface de la U.S. Navy.

« La U.S. Navy se concentre sur la formation à la navigation et au matelotage et ces simulateurs de navires de combat en zone littorale (LCS) vont grandement aider dans cette tâche », a déclaré Michael Beard, directeur de programmes, Systèmes d'entraînement avec navires de combat en zone littorale (LCS) de la U.S. Navy. « Plus nos officiers et marins recevront de formation à terre, mieux ils seront préparés à réagir dans des situations réelles en mer. »

CAE présente une démonstration vidéo gratuite des simulateurs de ponts de navires de combat en zone littorale (LCS) dans le centre d'innovation dans le cadre du salon professionnel et conférence virtuels CAE OneWorld, dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui, pour tous les participants qui s'inscrivent gratuitement à https://www.caeoneworld2021.com/. CAE OneWorld 2021 sera disponible en ligne pendant un mois.

La livraison initiale à la SWSC à Newport comprendra deux simulateurs de ponts de navires de combat en zone littorale (LCS) pour la variante LCS2 Independence fabriquée par General Dynamics, et un simulateur de pont de navire de combat en zone littorale (LCS) pour la variante LCS1 Freedom fabriquée par Lockheed Martin. Les trois simulateurs de pont de navire de combat en zone littorale (LCS) seront soumis à des essais d'acceptation sur place une fois installés à Newport et devraient être prêts pour l'entraînement d'ici la fin avril. Xebec s'est vu octroyer un contrat pour la livraison de quatre simulateurs de ponts de navires de combat en zone littorale (LCS) supplémentaires qui seront livrés aux installations d'entraînement des navires de combat en zone littorale (LCS) situées à San Diego, en Californie et à Mayport, en Floride.

« La fidélité et la flexibilité des simulateurs de navires de combat en zone littorale (LCS) que nous avons développés permettront à la U.S. Navy de dispenser la plupart des formations aux normes de qualification du personnel dans un environnement fondé sur la simulation », a déclaré Ray Duquette, président et directeur général de CAE USA. « Cela signifie que lorsque les marins poseront le pied dans le navire qui leur est assigné, ils seront mieux préparés pour naviguer et exécuter les missions opérationnelles requises ».

Les simulateurs de tâches partielles de ponts de navires de combat en zone littorale (LCS) sont développés par Xebec, une coentreprise de CAE USA et Pinnacle Solutions, créée dans le cadre du programme Mentor-Protégé de la Small Business Administration américaine.

« Nous avons été heureux de créer la coentreprise Xebec avec CAE et cette collaboration a permis de mettre en place un programme de simulateur de navire de combat en zone littorale (LCS) très réussi pour la U.S. Navy », a déclaré Mike Durant, président et chef de la direction de Pinnacle. « Nous espérons poursuivre les livraisons des simulateurs de navires de combat en zone littorale (LCS) auprès de la U.S. Navy et remporter d'éventuels contrats avec CAE par le biais de la coentreprise Xebec. »