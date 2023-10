CAE (NYSE : CAE; TSX : CAE) et Sun Air Jets ont annoncé aujourd'hui au salon NBAA Business Aviation Conference and Exhibition qu'ils collaborent pour lancer un programme de développement de pilotes (PDP) novateur visant à améliorer la sécurité et à répondre au besoin accru de pilotes d'avions d'affaires. Lancé à Morristown (New Jersey) en juillet 2023, avec des cours conçus pour les pilotes de King Air 350, ce nouveau programme de Sun Air Jets permet aux jeunes pilotes d'acquérir des heures de vol et de l'expérience en effectuant des vols en tant que copilote (SIC) sur des avions qui ne nécessitent pas plus d'un pilote.

Ce programme permet aux pilotes d'acquérir une expérience inestimable en accumulant des heures de vol et en progressant vers le statut de commandant de bord. Plusieurs pilotes sont déjà passés au niveau PIC grâce à leur participation au programme CAE, et beaucoup d'autres auront une occasion similaire à Sun Air Jets.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de mettre en oeuvre ce programme de développement des pilotes à Sun Air Jets afin d'améliorer la sécurité de nos opérations et de répondre à la demande de pilotes et aux défis en matière de main-d'oeuvre », a déclaré Ed Fares, directeur, Opérations à Sun Air Jets. « Ce programme de développement des pilotes permettra d'augmenter le nombre de pilotes qualifiés tout en renforçant la sécurité. Le programme est conçu pour apporter une expérience opérationnelle bénéfique à nos jeunes pilotes en leur donnant l'occasion d'évoluer dans des avions à réaction plus grands et de construire une base solide en tant que pilote professionnel et sécuritaire ».

« Avec une demande de pilotes accrue pour l'aviation d'affaires, CAE s'engage à travailler en partenariat avec des exploitants comme Sun Air Jets pour s'assurer qu'ils ont les pilotes hautement qualifiés nécessaires pour maintenir une exploitation sécuritaire et efficace », a déclaré Alexandre Prévost, président de division, Formations pour l'aviation d'affaires et Formation sur hélicoptère à CAE. « Nous sommes ravis de donner vie à ce programme novateur de développement des pilotes avec l'équipe de Sun Air Jets, car il permet non seulement aux jeunes pilotes d'accumuler des heures de vol et d'acquérir de l'expérience, mais aussi de voler avec des collègues plus expérimentés et de bénéficier de leurs connaissances, ce qui se traduit par des opérations plus sécuritaires. »

Selon la National Business Aviation Association, le copilote dans le cadre d'un PDP, qui figure dans la partie 135.99 modifiée de la Federal Aviation Regulation (« FAR »), permet à un pilote employé par un transporteur aérien relevant de la partie 135 de la FAR et agissant en tant que copilote d'un avion multimoteur ou d'un avion monomoteur à turbine d'enregistrer un vol en tant que copilote au cours d'opérations ne nécessitant pas la présence d'un second pilote. La règle révisée permet également d'utiliser le temps de vol acquis en tant que copilote dans le cadre d'un PDP pour satisfaire à certaines exigences aéronautiques de la partie 61 de la FAR pour l'obtention d'un certificat ATP et à certaines exigences d'expérience aéronautique de la partie 135 de la FAR. Les exploitants relevant de la partie 135 qui ont reçu la spécification d'exploitation A062 sont autorisés à désigner un copilote qualifié, qui pourra enregistrer le temps de vol s'il participe au PDP de l'exploitant en tant que copilote.

Cliquez ici pour plus de renseignements sur le PDP de Sun Air Jets.

Une photo est disponible au Centre multimédia de CAE.