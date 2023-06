CAE : fait un don de 160 000 $ au First Nations Technical Institute (FNTI), l'unique école de pilotage autochtone en son genre au Canada

Le First Nations Technical Institute (FNTI) est un établissement d'enseignement postsecondaire public appartenant à des autochtones et géré par eux, fondé sur un programme ancré dans la culture et les savoir autochtone. Il s'agit d'un organisme de bienfaisance reconnu, accrédité en vertu de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones de l'Ontario et de l'Indigenous Advanced Education and Skills Council (IAESC). Le FNTI compte plus de 4 000 diplômés titulaires de certificats, de diplômes et de titres délivrés en partenariat avec des collèges et des universités reconnus de l'Ontario, FNTI commencera à délivrer des baccalauréats conformément à la Loi de 2017 sur les établissements autochtones.

À propos de CAE

CAE fournit aux personnes occupant des fonctions critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires afin de rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux compagnies aériennes, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans environ 250 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute-fidélité possible et des programmes de formation, alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel d'activités et de responsabilité sociale d'entreprise pour l'exercice 2022.