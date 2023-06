CAE : fournit une formation initiale aux pilotes d'aéronefs à voilure tournante de l'U.S. Air Force

CAE a annoncé aujourd'hui que CAE Defense & Security a obtenu le contrat d'entraînement au vol d'introduction (IFT-R) pour les aéronefs à voilure tournante de l'U.S. Air Force (USAF) afin de soutenir l'Air Education and Training Command (AETC). Le contrat prévoit la formation au vol des élèves-pilotes de l'USAF dans le cadre du programme Helicopter Training Next.

Le contrat initial de 44,5 millions de dollars porte sur la formation au pilotage de tous les aéronefs à voilure tournante de l'USAF, ainsi que sur la formation au sol et la formation par simulation. Le programme s'étend jusqu'en 2033 et représente une dépense d'une valeur maximale de 110,6 millions de dollars US sur la durée totale du contrat. La formation d'introduction sera dispensée au centre de formation CAE à Dothan, en Alabama, qui abrite également le programme Fixed-Wing Training Services de l'armée américaine.

« Cet important programme de formation initiale en vol s'inscrit dans le cadre de la collaboration continue entre CAE et l'USAF, visant à améliorer la sécurité et l'efficacité de la formation pour la prochaine génération de pilotes d'aéronefs à voilure tournante. », a déclaré Daniel Gelston, président de CAE Defense & Security. « Nous continuons à améliorer la formation et l'état de préparation aux missions pour nos clients du ministère de la Défense en tirant parti de l'expertise de nos partenariats industriels et des décennies d'expérience de CAE en matière de formation à l'échelle mondiale. ».

Le programme de formation IFT-R sera mis en œuvre par CAE à l'aide d'une flotte d'appareils Bell 505 Jet Ranger X spécialement configurés pour la formation initiale sur hélicoptère de l'AETC. Le système de formation au sol IFT-R s'appuie sur une simulation avancée et des médias interactifs offrant une formation au pilotage des aéronefs à voilure tournante de nouvelle génération aux futurs aviateurs.

CAE travaillera en collaboration avec les chefs de file de l'industrie pour préparer les élèves-pilotes d'aéronefs à voilure tournante de l'USAF à leur formation de suivi dans le cadre du programme Helicopter Training Next. L'équipe comprend Bell Textron, Alpha 1 et Navigator Development Group Inc. qui travaillent ensemble pour soutenir les opérations de vol, la simulation d'entraînement, les études, etc.

Le programme IFT-R est l'un des nombreux programmes par lesquels CAE soutient l'aviation à voilure tournante dans la région. Les services de formation avancée au pilotage d'hélicoptères de l'Armée de terre à Fort Novosel, en Alabama, ont été attribués à CAE en 2020 pour fournir des services de soutien en direct aux salles de classe, aux simulateurs et aux instructeurs de vol pour les hélicoptères CH-47 Chinook, UH-60 Black Hawk et AH-64 Apache. En 2023, CAE a également obtenu un contrat de sous-traitance pour soutenir les services d'aide à la formation de l'école de pilotage de l'armée américaine à Ft. Novosel, en Alabama, pour construire et livrer de nouveaux simulateurs de vol pour les plateformes CH-47F et UH-60M et pour mettre en œuvre des configurations logicielles pour les dispositifs d'entraînement collectif reconfigurables.