CAE a inauguré aujourd'hui son premier centre de formation pour l'aviation d'affaires dédié à Gulfstream, qui sera un élément clé de la formation d'un grand nombre de pilotes et de techniciens de maintenance au cours des prochaines décennies. Situé à proximité du siège social de Gulfstream Aerospace Corp. à Savannah, le nouveau centre peut accueillir jusqu'à quatre simulateurs de vol (FFS). Le premier, un FFS Gulfstream G550, a été mis en fonction en janvier dernier, et le deuxième, un FFS Gulfstream G280, sera prêt pour la formation en juillet. Le programme de formation à la maintenance, qui comprendra la réalité virtuelle à la fine pointe de la technologie, sera offert sur les avions d'affaires Gulfstream G280, G650 et G500/G600. Le centre de Savannah est le cinquième centre de formation pour l'aviation d'affaires de CAE aux États-Unis.

« Le siège social de Gulfstream se trouve à Savannah depuis plus de 50 ans », a déclaré Mark Burns, président de Gulfstream. « Je suis convaincu que CAE tirera parti des mêmes bienfaits que cette collectivité nous offre depuis que nous y sommes établis et, bien entendu, de la main-d'œuvre incroyable qui se trouve ici. »

« L'inauguration du centre de formation de CAE Savannah est une étape charnière pour la formation avancée et l'expérience client que nous offrons aux exploitants de Gulfstream, ce qui fait en sorte qu'il est plus pratique que jamais pour les pilotes et techniciens de maintenance de Gulfstream de s'entraîner avec CAE », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « CAE Savannah est une vitrine d'innovation. La réalité virtuelle, par exemple, sera utilisée dans les éléments théoriques et pratiques de notre programme de formation à la maintenance. CAE Rise™ sera également utilisé dans tous les simulateurs, permettant aux instructeurs d'utiliser une technologie qui fournit des informations et des données pour enrichir la formation des pilotes sur simulateur. »

CAE Rise™ utilise des renseignements fondés sur des métriques et des données de télémétrie pour fournir aux instructeurs des données objectives pendant la formation en vol, leur permettant de se concentrer sur l'évaluation des compétences générales. La technologie, développée par CAE tant pour la formation des pilotes civils que militaires, fournit également des analyses pour détecter de manière proactive et ultimement, pour aborder les tendances émergentes en matière de sécurité dans l'industrie.

Le centre de formation de Savannah représente un jalon important dans la croissance du réseau de centres de formation pour l'aviation d'affaires de CAE et son engagement à contribuer à répondre à la demande mondiale de 32 000 pilotes d'avions d'affaires* et de 74 000 techniciens de maintenance d'avions d'affaires supplémentaires d'ici 2032. CAE a maintenant cinq centres consacrés à la formation pour l'aviation d'affaires aux États-Unis (New Jersey, Nevada, Texas, Floride et Géorgie) ainsi que dans son centre à Montréal, pour compléter sa présence nord-américaine.

