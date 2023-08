CAE inc. est une entreprise technologique canadienne. La société exerce ses activités dans trois secteurs : Aviation civile, Défense et sécurité, et Santé. Le secteur de la formation pour l'aviation civile fournit des solutions de formation complètes pour le personnel de vol, de cabine, de maintenance et au sol de l'aviation commerciale, d'affaires et d'hélicoptère, une gamme complète de dispositifs de formation par simulation de vol, la formation ab initio des pilotes et des services de recherche d'équipage, ainsi que des solutions numériques de bout en bout pour la gestion des équipages, les opérations de formation et les logiciels d'optimisation. Le secteur Défense et sécurité fournit des services de formation et de simulation pure play axés sur la préparation aux missions en intégrant des systèmes et des solutions dans les cinq domaines pour les organisations gouvernementales responsables de la sécurité publique. Le secteur des soins de santé fournit aux étudiants en soins de santé et aux professionnels cliniques des solutions d'enseignement et de formation innovantes, intégrées et virtuelles, y compris des simulations et des programmes d'enseignement en matière d'intervention et d'imagerie.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense