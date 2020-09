CAE : lance Airside, une nouvelle plateforme numérique pour les pilotes

CAE a annoncé aujourd'hui le lancement officiel d'Airside, une nouvelle plateforme numérique et communauté en ligne pour les pilotes. Airside fournit des outils de formation et de carrière pour soutenir les pilotes pendant la pandémie de COVID-19 et tout au long de leur carrière professionnelle. L'équipe numérique de CAE, qui se trouve sur le campus d'innovation de l'entreprise à Montréal, a conçu et développé cette nouvelle plateforme numérique après avoir interrogé plus de 3 000 pilotes en avril 2020. Plus de 10 000 visiteurs ont accédé à Airside depuis le lancement de la plateforme numérique en juin 2020.

« CAE bâtit une solide communauté de pilotes sur Airside et fournit les renseignements et les outils nécessaires pour traverser cette période difficile », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile à CAE. Avec la plateforme Airside, CAE renforce son engagement envers la sécurité et l'excellence à l'aide de ressources qui permettront aux pilotes d'affiner leurs compétences, de rester connectés à l'industrie et d'en sortir mieux préparés pour poursuivre leur rêve de voler. L'équipe numérique de CAE continuera à améliorer Airside à mesure que nous développons notre éventail de produits numériques et que nous offrons à l'industrie de l'aviation civile une expérience exceptionnelle en matière de formation des pilotes. »

Avec son Créateur de CV, sa section Carrières, ses articles, sa baladodiffusion et bien plus encore, la plateforme Airside est conçue pour aider les pilotes à améliorer leurs compétences et à faire progresser leur carrière dans un environnement communautaire où ils disposent de ressources et du soutien nécessaire pour les aider à réussir. En plus de relier les compétences et les occasions de carrière pour les pilotes professionnels, Airside sollicite un retour d'information constant à l'aide de sondages afin d'assurer la création d'un contenu pertinent pour la plateforme.

Pour plus de renseignements sur la nouvelle plateforme numérique de CAE, visitez le site airside.aero.

