CAE : livre le simulateur NH90 CAE 700MR à la Royal New Zealand Air Force

CAE a annoncé qu'elle a officiellement livré un dispositif d'entraînement au vol NH90 de la série CAE 700MR à la New Zealand Defence Force (NZDF) et à la Royal New Zealand Air Force (RNZAF) au début du mois.

« Ce simulateur NH90 évolué permet aux équipages de NH90 de la Royal New Zealand Air Force de s'entraîner en toute sécurité et de manière rentable en Nouvelle-Zélande », a déclaré Matthew Sibree, directeur général, Asie-Pacifique, CAE. « La capacité d'entraînement réaliste fournie par le simulateur NH90 permettra à la RNZAF de maximiser la disponibilité de la flotte d'appareils NH90 pour les tâches opérationnelles tout en permettant aux équipages de se préparer pour le vaste éventail de missions qu'ils sont appelés à effectuer. »

En raison de la pandémie de COVID-19 à laquelle nous faisons face depuis six mois, la RNZAF et CAE ont dû adapter leurs procédures traditionnelles entourant l'installation sur place, l'intégration et les essais d'acceptation. Plusieurs équipes, y compris le personnel local de CAE New Zealand, ont effectué l'installation à la base Ohakea de la RNZAF grâce au soutien virtuel à distance du personnel de CAE à Montréal et en Australie. Le simulateur est maintenant prêt à être utilisé afin de répondre aux exigences du maintien de la compétence de vol des équipages de la RNZAF dans le contexte de la COVID-19 actuel. Le personnel de CAE New Zealand continuera à fournir des services d'entretien et de soutien continus sur le simulateur NH90.

« Nous sommes honorés d'être le partenaire de choix en formation de la Royal New Zealand Air Force et de fournir des systèmes d'entraînement et des services de soutien qui contribuent à l'état de préparation de la New Zealand Defence Force », a déclaré Daniel Gelston, président de groupe, Défense et sécurité, CAE.

Le simulateur NH90 de la série CAE 700MR offre un environnement de formation virtuel immersif et réaliste qui est idéal pour l'entraînement aux tâches difficiles, comme les atterrissages sur le pont d'un navire ou en zone confinée. Le simulateur NH90 de la RNZAF est doté d'un système d'affichage visuel à champ de vision extrême (240 degrés à l'horizontale et 88 degrés à la verticale) avec des images générées par le générateur d'images CAE Medallion-6000MR. De plus, la série CAE 700MR comprend un siège dynamique révolutionnaire pour les vibrations et la sensation de mouvement, ce qui permet d'optimiser le réalisme de l'expérience d'entraînement dans un simulateur à base fixe.