CAE : livre les premiers systèmes MAD-XR au ministère de la Défense du Japon et à la force maritime d'autodéfense du Japon

CAE a annoncé aujourd'hui la livraison des premiers systèmes de production MAD-XR (Magnetic Anomaly Detection-Extended Role), à la suite de la réussite de l'inspection à la source par le client (CSI). Les systèmes MAD-XR ont été livrés à Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) pour être installés dans les nouveaux aéronefs de patrouille maritime P-1 exploités par le ministère japonais de la Défense et la force maritime d'autodéfense du Japon (JMSDF).

La livraison des systèmes MAD-XR s'inscrit dans le cadre d'un contrat pluriannuel portant sur l'intégration, l'installation et le maintien en service du capteur MAD-XR à l'appui des opérations de lutte anti-sous-marine à voilure fixe (ASW) de la JMSDF.

Le système CAE MAD-XR est un magnétomètre très sensible conçu pour détecter les variations du champ magnétique terrestre. Dans le cadre de la lutte anti-sous-marine, il est utilisé comme un capteur pour détecter les sous-marins. S'appuyant sur les 60 ans d'expérience de CAE dans la fourniture de capteurs MAD innovateurs aux forces maritimes du monde entier, le MAD-XR offre une portée et une sensibilité accrues, associées à des exigences réduites en termes de taille, de poids et de puissance.

« Les capacités étendues de ce puissant capteur lui permettent d'être utilisé dans une grande variété de plateformes pilotées et non pilotées, fournissant aux forces de défense des capacités améliorées de détection et de localisation de sous-marins dans des conditions environnementales et opérationnelles difficiles », a déclaré Marc-Olivier Sabourin, vice-président et directeur général de CAE Défense et Sécurité, International. « Notre engagement continu envers l'innovation et les solutions axées sur le client permet à CAE de répondre aux besoins changeants des environnements de formation et opérationnels. »

La livraison du système MAD-XR poursuit la relation de longue date entre CAE et MELCO qui remonte à 2004 et reflète l'engagement de CAE à fournir une formation et une technologie de capteurs de pointe aux clients de la région stratégique de l'Asie-Pacifique.