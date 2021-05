CAE : Santé propose le premier simulateur d'échographie de l'industrie avec des capacités de balayage en 3D/4D et de reconstruction des coupes multiplanaires

CAE Santé a lancé aujourd'hui CAE Vimedix 3.2, une technologie logicielle avancée qui offre une fidélité améliorée, un réalisme d'échographie, une échographie 3D/4D et une reconstruction des coupes multiplanaires sur l'ensemble de la plateforme de simulation CAE Vimedix.

Grâce à CAE Vimedix 3.2, il est possible d'effectuer la formation à distance sur l'échographie dans de multiples disciplines, dont la cardiologie, la médecine d'urgence, les soins intensifs et l'obstétrique/gynécologie. Doté d'une bibliothèque de plus de 200 pathologies, le simulateur CAE Vimedix 3.2 offre de nouvelles possibilités de conférences virtuelles, avec la préparation rapide de leçons, l'apprentissage en ligne ICCU complémentaire et la pratique interactive de manipulation à l'aide d'un mannequin et de sondes échographiques. Il comprend également des lignes directrices et des exercices de formation pour l'échographie abdominale transgastrique.

« À mesure que la portabilité de la technologie des ultrasons et son utilisation correspondante augmentent, il est fondamental que les professionnels de la santé reçoivent la formation la plus réaliste et la plus avancée possible pour garantir la sécurité des patients lorsqu'ils fournissent des soins cliniques critiques », a déclaré Heidi Wood, présidente de CAE Santé et vice-présidente exécutive, Développement des affaires et Initiatives de croissance à CAE. « C'est exactement ce que fait CAE Vimedix 3.2 en aidant les étudiants en médecine et les professionnels à affiner leurs compétences cognitives et psychomotrices, afin qu'ils puissent devenir compétents pour une véritable préparation clinique. »

Le simulateur CAE Vimedix 3.2 offre aux apprenants et aux formateurs un balayage 3D/4D plus réaliste et une anatomie plus détaillée du cœur et des organes abdominaux. De plus, la reconstruction des coupes multiplanaires permet une visualisation en coupe.

Pour concevoir la fonctionnalité 3D/4D et la reconstruction des coupes multiplanaires dans le logiciel CAE Vimedix 3.2, CAE Santé a collaboré avec le Dr Feroze Mahmood, directeur de l'anesthésie cardiaque au Beth Israel Deaconess Medical Center et professeur d'anesthésiologie à la Harvard Medical School.

« La reconstruction des coupes multiplanaires va au-delà de la création d'échographies et offre des renseignements beaucoup plus détaillés », a déclaré le Dr Mahmood. Par exemple, grâce à la fonctionnalité d'échographie 3D/4D avec reconstruction des coupes multiplanaires du CAE Vimedix 3.2, vous pouvez enseigner des sujets très complexes d'une manière très simple et très intuitive, ce qui permet d'améliorer l'exactitude clinique et la précision des traitements. »

La plateforme CAE Vimedix reproduit en temps réel les attributs visuels, physiques et ergonomiques de l'échographie. L'ensemble CAE Vimedix comprend un ordinateur portable équipé d'une carte graphique haute performance, un mannequin, des sondes simulées, un logiciel et l'accès aux programmes de formation en ligne de l'ICCU de CAE Santé. Utilisée dans 50 pays, la plateforme CAE Vimedix est présentement disponible en dix langues. De plus, il est prévu que de nouvelles langues soient ajoutées au cours de la prochaine année.

Pour en savoir plus, consultez le site https://www.caehealthcare.com/fr/simulateurs-dechographie/vimedix/.