CAE : Santé renforce son organisation des Ventes pour saisir la croissance du marché

CAE Santé a annoncé aujourd'hui qu'elle a dynamisé son organisation des Ventes mondiales pour stimuler la croissance dans quatre secteurs clés : Activités principales, Activités stratégiques, Forces de défense et gouvernements, et Commerce électronique. Dans le cadre de cette évolution, la présidente de CAE Santé, Heidi Wood, a sélectionné quatre leaders de l'industrie reconnus pour leur capacité à mener le changement, à élargir les marchés et à obtenir des résultats.

« La décision de se concentrer sur quatre secteurs de croissance, chacun étant dirigé par un leader astucieux et stratégique, accélérera l'expansion de notre marché et maximisera les occasions d'affaires significatives que nous entrevoyons dans le domaine de la santé », a déclaré Heidi Wood, qui est également vice-présidente exécutive, Développement des affaires et Initiatives de croissance à CAE. « Cette approche nous donne beaucoup plus de puissance pour saisir des occasions importantes et attrayantes. Par conséquent, nous nous attendons à ce que nous continuions à prospérer dans nos marchés principaux et dans nos marchés en expansion. »

Jeff Evans, un leader œuvrant à GE Healthcare depuis 17 ans, est désormais vice-président, Ventes mondiales, Activités principales - CAE Santé, se concentrant sur les solutions de formation fondées sur la simulation. Ancien responsable des ventes chez Royal Philips, Randee Stapleton se joint à CAE Santé en tant que vice-présidente, Ventes mondiales, Activités stratégiques pour diriger les efforts stratégiques, incluant les acquisitions potentielles. Lieutenant-général retraité de la Force aérienne Giovanni Tuck, membre du Service des cadres supérieurs de l'armée de terre, se joindra à l'entreprise le 1er juin à titre de vice-président, Ventes mondiales, Forces de défense et gouvernements. David Wildermuth, actuel vice-président, Marketing à CAE Santé, dirige désormais le commerce électronique dans le cadre de ses nouvelles fonctions élargies.

En tant qu'ancien vice-président, Stratégie, Comptes nationaux et Groupes d'achats (GPO) au sein de GE, Jeff Evans apporte de vastes connaissances et une grande expérience à CAE. Auparavant, il a été vice-président de GE Healthcare Digital pour les États-Unis et le Canada, faisant croître à la fois la gamme de produits de base et la nouvelle gamme de produits d'intelligence artificielle. Il a également l'expérience dans la redéfinition des processus de vente et la rationalisation des mécanismes opérationnels axés sur l'exécution à court terme et la stratégie à long terme, le développement des principaux intervenants, les données et les analyses, la stratégie des canaux, la modélisation de la distribution, et de nombreux autres développements significatifs au sein de GE Healthcare. Evans a un baccalauréat en administration des affaires avec une mineure en finances, une maîtrise en administration des affaires avec une mineure en marketing et un programme avancé en administration et gestion des soins de santé.

Randee Stapleton se joint à CAE, après avoir occupé le poste de directrice générale mondiale, Informatique opérationnelle d'entreprise chez Royal Philips. Auparavant, elle était vice-présidente aux Ventes, où elle dirigeait les cinq régions du nord-est de l'Amérique du Nord. Elle a dirigé un plan d'exploitation de près de 1 milliard $ en commandes et en revenus. L'une de ses nombreuses réalisations concerne la direction d'une équipe internationale dans la conception et l'élaboration d'un nouveau projet d'entreprise, soit la gamme de solutions informatiques opérationnelles. Avant Philips, Randee était directrice, Comptes d'entreprise et stratégiques à GE Healthcare et vice-présidente nationale, Comptes d'entreprise et Initiatives stratégiques auprès de Hologic. Randee est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires avec spécialisation en pré-médecine de l'Université du Massachusetts.

Giovanni Tuck continuera d'agir à titre de directeur adjoint, Approvisionnement, production et distribution de l'opération Warp Speed (OWS), jusqu'à la fin du mois de mai. Ancien combattant de l'armée de l'air des États-Unis durant 33 ans, il relève du général de l'armée de l'air des États-Unis, Gustave F. Perna, qui a été nommé par le président de l'époque Donald Trump pour diriger OWS. Il était responsable de la coordination de la plus importante campagne de vaccination de l'histoire des États-Unis, avec la distribution et l'administration de vaccins approuvés et de produits thérapeutiques d'une valeur de plus de 20 milliards $. Tuck a démontré sa capacité à diriger, à organiser et à coordonner des équipes très performantes tout en favorisant la collaboration entre les divers intervenants afin atteindre des objectifs stratégiques particuliers dans des environnements où la pression est élevée. Tuck a obtenu un baccalauréat en sciences de la Southwest Texas State University, une maîtrise en relations internationales de la Webster University, une maîtrise en sécurité nationale et en études stratégiques du Naval War College des États-Unis.

À titre de vice-président, Marketing de CAE Santé, David Wildermuth est responsable de la gestion de la gamme complète, y compris les équipes de stratégie et de gestion des produits, ainsi que du marketing et des communications. Il ajoute maintenant le commerce électronique à ses responsabilités. Wildermuth s'est joint à CAE Santé en septembre 2019, avec 20 ans d'expérience dans un poste de direction dans le marketing médical et la gestion des affaires. Il a assumé divers postes de direction à titre de gestionnaire de la marque, de gestionnaire de produits, de directeur principal du marketing et de chef du marketing. Il a récemment été vice-président, Marketing mondial et Formation clinique pour Veran Medical Technologies. Il a également travaillé pour dorsaVi, Medtronic et Yahoo. Wildermuth est titulaire d'un baccalauréat en arts de l'Université du Maryland et d'une maîtrise en administration des affaires (MBA) de l'école supérieure de gestion Kellogg de la Northwestern University, avec une spécialisation en stratégie, marketing et finances.

« Ces leaders ont été sélectionnés en raison de leur capacité à livrer la marchandise », a déclaré Heidi Wood. « Ils ont les connaissances, l'expérience et le courage nécessaires pour atteindre leurs objectifs tout en relevant la barre. Nous savons qu'ils orienteront leurs équipes respectives vers le succès et qu'ils veilleront collectivement à ce que CAE Santé prospère dans ses marchés principaux et cibles. »