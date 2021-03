CAE : USA a obtenu un contrat de la U.S. Air Force pour l'entraînement des Forces aériennes irlandaises au centre de formation de Dothan

CAE a annoncé aujourd'hui que CAE USA a obtenu un contrat de la U.S. Air Force pour fournir l'entraînement complet (phase 1 et phase 2) aux pilotes militaires des Forces aériennes irlandaises.

Le contrat a été octroyé à CAE USA par l'escadron Air Force Security Assistance Training (AFSAT), qui fait partie de l'Air Education and Training Command (AETC) de la U.S Air Force. Selon les modalités du contrat, CAE USA sera responsable de la gestion et de la prestation de l'entraînement à 14 élèves-pilotes des Forces aériennes irlandaises au cours des 18 prochains mois.

L'entraînement de phase 1 aura lieu à Pensacola, en Floride, dans les installations de SkyWarrior Flight Training Inc, une petite entreprise partenaire travaillant en sous-traitance pour CAE USA qui fournit un programme d'entraînement initial au vol approuvé par la U.S. Air Force. Après avoir terminé le programme d'entraînement initial au vol dans les installations de SkyWarrior, les étudiants passeront à la phase 2 de l'entraînement élémentaire au vol au centre de formation CAE de Dothan en Alabama. Au cours de l'entraînement de phase 2, les étudiants recevront l'instruction en classe, la formation sur simulateur et l'entraînement en vol sur l'aéronef Grob G120TP appartenant à CAE et exploité par celle-ci.

« Nous formons déjà les pilotes de la U.S. Army, de la U.S. Navy et de la U.S. Air Force au centre de formation CAE de Dothan. Nous sommes donc ravis d'accueillir les Forces aériennes irlandaises, les premiers étudiants internationaux de notre centre de formation ultramoderne », a déclaré Ray Duquette, président et directeur général de CAE USA. « De nombreuses armées partout dans le monde cherchent des options d'entraînement initial et élémentaire pour leurs pilotes et l'exploitation de notre infrastructure et de notre programme d'entraînement existants peut être une solution de rechange rentable à la mise en place d'un programme d'entraînement local des pilotes. »

À leur arrivée au centre de formation CAE de Dothan, les élèves-pilotes des Forces aériennes irlandaises commenceront leur entraînement en tirant parti du programme d'entraînement des pilotes de l'Académie CAE Trax. L'instruction en classe commencera dans l'une des salles numériques du centre de formation, où les élèves apprendront les procédures et les fondements. Ils passeront ensuite à la pratique dans le dispositif d'entraînement immersif en réalité virtuelle CAE Sprint interactif simulant l'aéronef Grob G120TP. Les élèves démontreront ensuite leur compétence sur un dispositif d'entraînement au vol Grob G120TP haute fidélité, un dispositif d'entraînement au vol équivalant au niveau 6 de la Federal Aviation Administration. Enfin, l'entraînement en vol sera dispensé dans l'aéronef Grob G120TP appartenant à CAE et exploité par elle, un avion d'entraînement monomoteur biplace idéal pour l'entraînement élémentaire des pilotes militaires, la voltige et l'introduction à l'avionique numérique et au poste de pilotage en verre.

Le centre de formation CAE de Dothan, qui a ouvert ses portes en 2017, est le siège de l'entraînement au pilotage des aéronefs à voilure fixe de la U.S. Army. De plus, la U.S. Air Force et la U.S. Navy/corps des marines utilisent le centre de formation pour l'instruction en classe et la formation sur simulateur C-12/King Air, et l'U.S. Customs and Border Protection devrait tirer parti du centre de formation de Dothan en vertu d'un récent contrat octroyé à CAE USA. Au total, plus de 800 pilotes s'entraînent chaque année au centre de formation CAE de Dothan.