CAE : Xebec, coentreprise entre CAE et Pinnacle Solutions, a remporté un contrat pour fournir des systèmes intégrés d'entraînement maritime à l'armée américaine

À propos de Pinnacle

Pinnacle Solutions est une entreprise innovatrice et un fournisseur de premier plan de produits et services d'exploitation et de maintenance, avec ou sans personnel, qui possède une expertise reconnue dans le développement, le maintien et la modification de systèmes d'entraînement, les environnements d'entraînement réel, virtuel et augmenté, l'instruction multimédia interactive et le développement de publications techniques. Entreprise détenue par ses employés, Pinnacle a démontré sa capacité à répondre aux exigences du Departement of defense (DoD), de la National Aeronautics and Space Administration (NASA) et d'autres clients commerciaux et internationaux. L'expérience de Pinnacle dans les système d'entraînement couvre les domaines aérien (voilure tournante et fixe), terrestre, de surface et sans pilote (aérien et terrestre).

L'envergure, la structure organisationnelle et les processus commerciaux de Pinnacle donnent à ses équipes la souplesse et la réactivité nécessaires pour répondre aux besoins de formation critique de leurs clients. L'équipe d'ingénieurs hautement qualifiés de Pinnacle a dirigé et soutenu la modification, le développement et la production de dispositifs d'entraînement statiques et dynamiques pour de multiples systèmes d'armes. Pinnacle propose aussi une gamme complète d'opérations aériennes nationales et internationales et de services de formation pour aéronefs avec ou sans pilote. L'étendue et la profondeur de son expérience et sa recherche prospective de solutions ont valu à Pinnacle un succès continu dans le développement de solutions innovantes et l'atteinte de résultats supérieurs.

Personne-ressource - Pinnacle :

Tina Tucker, vice-présidente, Ingénierie et développement,

+1 256 489-1333, [email protected]