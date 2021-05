CAE : annonce la nomination de Mary Lou Maher au sein de son conseil d'administration

CAE a annoncé aujourd'hui la nomination de Mary Lou Maher, FCPA, FCA, en tant que nouvelle membre du conseil d'administration de CAE.

« Nous sommes très heureux d'accueillir Mary Lou Maher au sein du conseil d'administration de CAE, elle cumule plus de 35 ans d'expérience en finances, en gestion du risque, en gouvernance du risque, en diversité et inclusion, et en gestion des ressources humaines », a déclaré l'honorable John Manley, président du conseil d'administration de CAE.

Mary Lou Maher a été associée directrice canadienne, Qualité et gestion des risques pour KPMG Canada et chef mondial, Inclusion et diversité pour KPMG International de 2017 à février 2021. Au cours de ses 38 ans de carrière à KPMG, elle a occupé divers postes de direction et de gouvernance, y compris chef des services financiers et chef des Ressources humaines.

Mme Maher a créé le tout premier conseil national de la diversité de KPMG Canada et elle a reçu en 2019 le prix Wayne C. Fox Distinguished Alumni Award de l'Université McMaster en reconnaissance de son travail en matière d'inclusion et de diversité. Intronisée au Temple de la renommée Top 100 : Les Canadiennes les plus influentes du Réseau des femmes exécutives (RFE), elle a reçu le prix d'excellence pour l'ensemble des réalisations de Out on Bay Street (Proud Strong) et le prix Haute dirigeante de l'année du Centre canadien pour la diversité et l'inclusion.

Elle est membre du Forum économique mondial axé sur les droits de la personne sur le plan des affaires et de l'Alzheimer's Society of Toronto. Elle a également siégé à d'autres conseils d'administration d'organismes sans but lucratif, notamment à titre de présidente du Women's College Hospital et de membre du conseil des comptables professionnels agrées (CPA) de l'Ontario.

Mme Maher est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université McMaster et des titres FCPA et FCA.

