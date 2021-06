CAE : déploie un simulateur Boeing 767 afin d'appuyer la formation des pilotes de MasAir Cargo

CAE et MasAir Cargo (MasAir) ont signé un accord exclusif de cinq ans portant sur la formation des pilotes d'avion. Dans le cadre de cet accord, CAE fournit des instructeurs et des dispositifs de formation des pilotes d'avions-cargos de MasAir sur la plateforme Boeing 767, et déploie un simulateur de vol au centre de formation CAE Mexique à Toluca, au sud-ouest de Mexico.

« Depuis des années, les compagnies aériennes du monde entier font confiance à CAE pour obtenir le niveau le plus élevé de formation des pilotes et de technologies de simulation de vol », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile de CAE. « La pandémie a alimenté la croissance du fret aérien au cours des derniers mois et CAE est heureuse d'appuyer MasAir dans le développement de ses services de transport de marchandises en formule complète ou de type ACMI (location de l'appareil et de l'équipage, et services de maintenance et assurances). Nos instructeurs fourniront une expérience de formation de renommée mondiale et nous sommes heureux d'accueillir les pilotes de MasAir à notre centre de formation CAE Mexique. »

« Malgré la hausse récente de la demande pour nos services de transport de marchandises en formule complète ou de type ACMI, MasAir continue de maintenir l'excellence opérationnelle de ses vols. Cet accord stratégique avec CAE, un chef de file en formation des pilotes, nous permettra de maintenir une croissance accélérée tout en continuant de respecter les normes de sécurité les plus élevées de l'industrie », a déclaré Patrick McCarthy, directeur de la planification stratégique, MasAir Cargo. « Notre objectif commun d'excellence en matière de formation des pilotes nous aidera à assurer la croissance de nos activités en toute sécurité et à concrétiser notre vision. Nous sommes heureux de lancer notre programme de formation des pilotes avec CAE plus tard cette année. »

La formation des pilotes de MasAir à CAE Mexique devrait débuter en juillet 2021.