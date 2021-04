CAE : élargit son catalogue de solutions numériques avec l'ajout de RB Group

CAE a annoncé aujourd'hui qu'elle élargit son catalogue de solutions numériques avec l'ajout de RB Group, un important fournisseur de solutions primées entièrement intégrées qui modernisent la façon dont les compagnies aériennes et les exploitants d'avions d'affaires interagissent avec leur équipage. Cette annonce vient appuyer l'expansion de CAE dans la gestion numérique des équipages de vol et représente une autre étape importante dans sa stratégie visant à réunir les exploitants et les équipages dans un écosystème numérique unique et interconnecté.

« Au cours des deux dernières années, CAE s'est concentrée sur la mise en place d'un écosystème numérique d'opérations aériennes en vue d'offrir une gamme complète de solutions d'optimisation des opérations aériennes et d'amélioration de l'expérience des équipages. Alors qu'ils se préparent à reprendre les commandes de l'avion, les membres d'équipage seront en mesure de gérer et de planifier leurs activités plus efficacement et les exploitants disposeront d'outils intégrés pour tisser des liens plus étroits et mieux interagir avec les équipages comme jamais auparavant », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile à CAE. « Cette acquisition est une évolution naturelle de nos activités et de notre engagement envers les exploitants, les pilotes et les équipages du monde entier. Nous sommes ravis d'intégrer le savoir-faire technique de RB Group pour desservir les exploitants et les membres d'équipage du monde entier. »

À la suite de l'acquisition du logiciel de gestion et d'optimisation des équipages de Merlot Aero en décembre 2020, l'ajout de RB Group enrichit le catalogue de produits de CAE avec de puissants outils numériques qui améliorent davantage les activités des compagnies aériennes et l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des équipages. La gamme d'applications comprend un journal de bord numérique et l'application primée RosterBuster.

Avec plus de 400 000 utilisateurs dans le monde et plus de 500 compagnies aériennes actuellement prises en charge, l'application pour équipages RosterBuster donne aux professionnels de l'aviation des renseignements pertinents et instantanés, et permet aux utilisateurs de se connecter aux opérations de leur compagnie aérienne, de communiquer avec les autres membres d'équipage et de gérer leur vie quotidienne en toute simplicité.

Pour découvrir les applications pour pilotes et équipages, et le système de gestion des équipages de CAE, visitez https://www.cae.com/crew-engagement-fr.