CAE : nomme Ben Nicholson vice-président des opérations à Washington

CAE est heureuse d'accueillir Ben Nicholson à titre de vice-président des opérations à Washington, à compter du 14 décembre 2020. Il sera établi à Washington, D.C.

« Je suis très heureux que Ben Nicholson se joigne à l'équipe CAE et qu'il apporte sa vaste expérience en relations gouvernementales et législatives, ainsi qu'en politique publique. Il a une grande expertise en relations gouvernementales et une compréhension approfondie des questions de sécurité nationale. Il sera un ajout important à l'équipe CAE », a déclaré Ray Duquette, président et directeur général de CAE USA inc. « M. Nicholson renforcera les relations de CAE avec le gouvernement américain, le Département de la défense et les organismes gouvernementaux, et tissera des liens plus étroits avec les fabricants OEM, les fournisseurs et les partenaires. »

Dans le cadre de ses fonctions, M. Nicholson assurera la direction des relations gouvernementales de CAE à Washington, D.C., et sera responsable de représenter l'entreprise auprès du Congrès des États-Unis, des organismes fédéraux, des gouvernements étrangers et des associations de l'industrie. Il fournira des conseils sur la politique étrangère et les priorités nationales du gouvernement américain relativement aux secteurs de la défense et sécurité, de l'aviation civile et des soins de santé, y compris leurs répercussions sur les occasions d'affaires en cours et les objectifs de CAE dans les marchés américains et internationaux.

M. Nicholson apporte à CAE 21 ans d'expérience sur la scène politique et auprès des entreprises à Washington, DC. Il a un vaste savoir-faire dans le domaine des activités, des programmes et des contrats gouvernementaux américains, y compris les activités du Congrès, le développement économique et le processus des crédits fédéraux pour les programmes du côté de la défense nationale, de l'aéronautique, de la sécurité et des renseignements.

Avant de se joindre à CAE, il était vice-président, Relations gouvernementales internationales pour Honeywell International. Il occupait un poste clé où il était responsable de mener les efforts en matière de relations gouvernementales dans les domaines de l'aéronautique, de la défense et de la sécurité nationale. Auparavant, M. Nicholson était vice-président, Affaires gouvernementales à L3 Technologies. Il a amorcé sa carrière avec la Garde côtière américaine en tant qu'officier breveté pendant neuf ans avant de retourner à la vie civile en tant que membre du personnel technique au sein du comité sur l'affectation des crédits de la Chambre des représentants des États-Unis, tout en offrant son soutien au sous-comité sur la Sécurité intérieure.

M. Nicholson est titulaire d'un baccalauréat ès sciences en architecture navale et en ingénierie marine de l'Académie de la Garde côtière américaine, et de deux maîtrises ès sciences en architecture navale et en ingénierie marine, et en politique des ressources et comportement de l'Université du Michigan.