CAE : obtient un contrat de sous-traitance de Lockheed Martin pour la construction de simulateurs de C-130J pour l'escadron binational franco-allemand C-130J

Dans le cadre d'un contrat de sous-traitance avec Lockheed Martin, CAE concevra et fabriquera un simulateur de missions C-130J pour le centre de formation binational français et allemand sur le C-130J.

CAE a obtenu un contrat de sous-traitance de Lockheed Martin pour soutenir la conception, le développement et la fabrication d'une série de dispositifs de formation sur C-130J pour le centre de formation binational français et allemand sur les C-130J qui sera situé sur la base aérienne d'Evreux-Fauville en Normandie, en France.

Selon les termes du contrat de sous-traitance, CAE construira un simulateur de missions C-130J capable de se reconfigurer entre l'avion de transport C-130J-30 et l'avion ravitailleur KC-130J. CAE fournira également un entraîneur de fuselage C-130J qui sera utilisé pour la formation des responsables du chargement. Les dispositifs de formation seront livrés en 2023, avant l'ouverture prévue du nouveau centre de formation où les équipages et les techniciens de maintenance français et allemands commenceront à s'entraîner en 2024.

En tant que maître d'œuvre, Lockheed Martin a la responsabilité globale de la fourniture des dispositifs de formation, du système de gestion de l'apprentissage, des didacticiels et des options pour cinq ans de services de formation.

« Ce prix s'inscrit dans la continuité de la relation de longue date entre Lockheed Martin et CAE en matière de conception et de développement de systèmes de formation pour toutes les variantes du Super Hercules

C-130J », a déclaré Dan Gelston, président de groupe, Défense et sécurité, CAE. « CAE est honorée de soutenir Lockheed Martin en accueillant la France et l'Allemagne dans la longue liste des opérateurs mondiaux qui forment leurs équipages sur les simulateurs et les dispositifs d'entraînement C-130J construits par CAE ».

L'escadron binational français et allemand de C-130J se compose d'un ensemble de 10 appareils Super Hercules, dont des C-130J-30 et des

KC-130J ravitailleurs. La France et l'Allemagne exploitent la flotte dans le cadre d'un partenariat unique où les pays se partagent les avions, qui sont utilisés pour le ravitaillement en vol, le largage et les missions de fret.

Lockheed Martin et CAE ont conçu et développé une gamme de systèmes d'entraînement au C-130J pour les armées du monde entier, y compris toutes les branches de l'armée de l'air américaine, le U.S. Marine Corps, la Royal Air Force, l'armée de l'air italienne, l'armée de l'air indienne, la Royal Australian Air Force, l'armée de l'air koweïtienne et l'armée de l'air canadienne. En outre, CAE a construit le simulateur de missions C-130J/LM-100J utilisé au centre de formation Hercules (HTC) de Lockheed Martin, situé à Marietta, en Géorgie.