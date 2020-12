CAE reçoit la certification ISO 13485:2016 pour la conception, la fabrication et la distribution d'appareils médicaux

CAE annonce aujourd'hui qu'elle a reçu la certification ISO 13485:2016 pour les dispositifs médicaux et systèmes de gestion de la qualité pour ses installations de Montréal (Canada) et de Sarasota (États-Unis).

« Nous sommes extrêmement fiers du travail de nos employés passionnés qui ont mené à bien le processus de certification ISO 13485:2016, qui reconnaît que CAE répond à toutes les exigences de conception et de fabrication de dispositifs médicaux, a déclaré Pascal Grenier, vice-président principal, Exploitation, Technologies et Innovation mondiales. Ce projet est la parfaite démonstration de l'expertise, de l'agilité et de la rapidité de CAE et témoigne de notre engagement en matière de sécurité et de qualité ».

ISO 13485:2016 est une norme de qualité et de sécurité reconnue pour l'industrie des dispositifs médicaux à l'échelle internationale. La norme de système de gestion garantit qu'une organisation répond aux exigences réglementaires spécifiques à la conception, à la fabrication et à la distribution de dispositifs médicaux.

« En tant qu'entreprise de haute technologie fournissant des solutions pour les secteurs de l'aviation civile, de la défense et de la sécurité et des soins de santé, cette certification élargit le potentiel et les possibilités de croissance de l'entreprise », a déclaré Heidi Wood, vice-présidente exécutive, Développement des affaires et Initiatives de croissance à CAE et présidente de CAE Santé. « Nous trouvons sans cesse des moyens innovants de fournir des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Depuis plus de 70 ans, CAE est un moteur d'innovation qui dispose de capacités d'ingénierie, de propriété intellectuelle, d'une chaîne d'approvisionnement et d'installations de fabrication de renommée mondiale. Nous sommes fiers de pouvoir appliquer nos compétences dans le secteur des dispositifs médicaux ».

En avril 2020, CAE a obtenu un contrat du gouvernement canadien pour développer et fabriquer des respirateurs artificiels dans le cadre d'une intervention d'urgence nationale face à la pandémie. Le respirateur artificiel CAE Air1 a depuis lors été certifié par l'Agence de la santé publique du Canada.