CAE : remporte un contrat en sous-traitance auprès d'Improbable pour soutenir le développement d'un démonstrateur d'environnement synthétique unique pour le commandement stratégique du Royaume-Uni

Avant le salon I/ITSEC (Interservice/Industry Training, Simulation and Education Conference), le plus important événement mondial dans le domaine de l'entraînement et de la simulation militaires qui aura lieu la semaine prochaine, CAE a annoncé aujourd'hui qu'elle a pour une deuxième année obtenu un contrat de sous-traitance auprès d'Improbable afin de poursuivre le développement et l'extension d'un démonstrateur technologique d'environnement synthétique unique (ESU) pour le Commandement stratégique du Royaume-Uni, la principale organisation des Forces armées britanniques chargée de diriger l'intégration dans tous les domaines : cybernétique, spatial, maritime, terrestre et aérien.

L'ESU vise à fournir un monde virtuel multidomaine qui sera utilisé pour la planification opérationnelle et l'aide à la décision.

Cet octroi a lieu après l'achèvement réussi d'un contrat initial de douze mois pour créer un prototype d'ESU qui permet de simuler en détail une partie du monde réel. CAE a aidé à établir le projet lors de la première année et continuera à le soutenir pendant la deuxième année à titre de partenaire technologique clé dans l'écosystème d'ESU.

« En collaboration avec Improbable, nous démontrons qu'il existe désormais une combinaison de technologies d'immersion numérique qui peut reproduire l'échelle et la complexité du monde réel dans un environnement synthétique » a déclaré Andrew Naismith, directeur général de CAE UK plc. « CAE est enthousiaste à l'idée de participer au développement de l'écosystème numérique d'environnement synthétique unique qui créera un outil d'aide à la décision transformationnelle qui profitera à l'ensemble du gouvernement britannique. »

L'ESU fournit un démonstrateur de simulation qui modélise les domaines physiques classiques (maritime, terrestre et aérien) ainsi que les aspects de l'espace, du cyberespace et de l'environnement de l'information. La simulation rassemble des modèles d'éléments physiques tels que la météo, le terrain et les réseaux d'infrastructures avec des systèmes plus abstraits tels que des éléments sociaux, politiques et économiques pour permettre l'exploration des relations de cause à effet et des interdépendances entre tous ces éléments.

L'ESU combine les intrants d'un écosystème diversifié d'autres applications techniques, de modèles et de données, dont certains sont alimentés par des technologies de pointe en matière d'analyse de données et d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique. Ces technologies sont fournies par des partenaires de l'écosystème issus de l'industrie, du gouvernement et des universités, et ces technologies sont toutes intégrées et hébergées sur la plateforme d'environnement synthétique d'Improbable.

L'ESU a le potentiel de permettre aux décideurs de tous les niveaux, du politique au tactique, de tester et de simuler des décisions politiques et des plans d'action militaires de manière rigoureuse en s'appuyant sur des données. Cela leur permettra d'évaluer les conséquences probables avec un niveau de confiance beaucoup plus élevé et plus axé sur les données que ce qui était possible auparavant.

La deuxième année verra le développement et l'expansion de ce prototype d'ESU en un outil infonuagique qui améliorera la planification et la prise de décision par les utilisateurs.

« Improbable est ravie de poursuivre son travail avec le Commandement stratégique britannique aux côtés de CAE », a déclaré Joe Robinson, PDG du service de défense d'Improbable. « L'environnement synthétique unique est une capacité unique et puissante qui a le potentiel de procurer un avantage concurrentiel significatif à la Grande-Bretagne. Avec CAE, nous avons un partenaire de classe mondiale et nous sommes impatients de travailler ensemble pour fournir une capacité de transformation au cours de cette deuxième année de développement. »

