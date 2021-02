CAE : remporte un contrat pour fournir au service des douanes et de la protection des frontières (CBP)  des États-Unis des services d'entraînement des pilotes d'aéronef

Aujourd'hui, au salon professionnel et à la conférence virtuels CAE OneWorld, CAE a annoncé que CAE USA a obtenu un contrat pour fournir au service des douanes et de la protection des frontières (CBP) des États-Unis des services d'entraînement des pilotes d'aéronef.

CAE USA sera l'un des maîtres d'œuvre du contrat de livraison/quantité indéterminée (ID/IQ) octroyé par le CBP. CAE USA tirera parti du centre de formation CAE Dothan et des centres de formation pour l'aviation commerciale et d'affaires de CAE pour fournir des services de formation sur simulateur et de formation en vol sur une gamme de plateformes à voilure fixe et à voilure tournante.

CAE propose une visite virtuelle en 3D de son centre de formation de Dothan dans le centre d'innovation dans le cadre du salon professionnel et conférence virtuels CAE OneWorld 2021, dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui, pour tous les participants qui s'inscrivent gratuitement à l'adresse suivante : https://www.caeoneworld2021.com. CAE OneWorld 2021 sera disponible en ligne pendant un mois.

Le CBP est l'agence frontalière unifiée au sein du Département américain de la sécurité intérieure, chargée de la gestion, du contrôle et de la protection des frontières des États-Unis. Le CBP est l'une des plus grandes organisations de maintien de l'ordre au monde.

« L'octroi du programme de services d'entraînement des pilotes d'aéronef pour le service des douanes et de la protection des frontières (CBP) démontre la capacité unique de CAE à tirer parti de nos activités dans le domaine de la défense et de l'aviation civile pour offrir l'entraînement aux pilotes sur de nombreuses plateformes d'aéronefs », a déclaré Dan Gelston, président de groupe, Défense et sécurité, CAE. « Nous nous réjouissons de soutenir une organisation clé au sein du Département de la sécurité intérieure et de présenter l'expérience et le savoir-faire de CAE en matière de formation. »

CAE USA sera responsable de la coordination et de la fourniture de la formation générale et propre à l'avion afin de répondre aux certifications du CBP et de la Federal Aviation Administration (FAA) pour les pilotes exploitant divers aéronefs à voilure fixe et tournante. CAE assurera l'instruction en classe et la formation sur simulateur ainsi que la formation en vol et d'autres formations pour répondre aux exigences du CBP et de la FAA. La formation sera dispensée sur plusieurs variantes de l'aéronef Beechcraft King Air (C-12), du Bombardier Dash-8 et de l'hélicoptère Lockheed Martin/Sikorsky S-76B.

En outre, CAE proposera une gamme de cours de qualification d'instructeurs de vol et de formation non spécifique des pilotes et des équipages. Ces cours abordent notamment des principes de base des monomoteurs et des multimoteurs, la formation initiale et la formation à la récupération en cas de perte de contrôle.