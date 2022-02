CAE : remporte un contrat pour fournir l'entraînement initial au vol aux forces aériennes allemandes

À propos de CAE

Le secteur Défense et sécurité de CAE est à la fine pointe de l'innovation numérique et fournit des solutions d'entraînement et de soutien aux missions dans l'ensemble des opérations multidomaines - aériennes, terrestres, maritimes, spatiales et cyber. Nos solutions d'entraînement et de soutien opérationnel sont développées et fournies à des clients qui exercent leurs activités dans des environnements complexes où la préparation aux missions et les enjeux sont élevés et où la réussite est essentielle. L'acquisition de la division Formation militaire de L3Harris en 2021, y compris Link et Doss Aviation, nous a permis de créer la première entreprise centrée sur la formation et la simulation au monde, peu importe la plateforme, au service du marché mondial de la défense.

CAE est une entreprise de haute technologie à la fine pointe de l'immersion numérique qui fournit des solutions pour rendre le monde plus sécuritaire. Appuyés par plus de 75 ans d'innovations, nous continuons à réinventer l'expérience client et à révolutionner les solutions de formation et de soutien opérationnel dans les domaines de l'aviation civile, de la défense et sécurité, et des soins de santé. Nous sommes le partenaire de choix des clients du monde entier qui exercent leurs activités dans des environnements complexes, souvent dangereux et fortement réglementés où la réussite est essentielle. Grâce aux besoins permanents de nos clients pour nos solutions, plus de 60 % des revenus de CAE proviennent d'activités récurrentes. Nous avons la plus vaste présence mondiale de l'industrie, avec quelque 11 000 employés répartis dans 180 emplacements et centres de formation dans plus de 50 pays. www.cae.com