CAE : s'associe à The LOSA Collaborative pour améliorer la formation des pilotes et la sécurité aérienne

CAE a annoncé aujourd'hui un partenariat avec The LOSA Collaborative pour améliorer son offre de formation fondée sur les faits. Grâce à un accord exclusif de service, The LOSA Collaborative effectuera des audits de sécurité en service en ligne (LOSA) des clients-opérateurs de CAE. Les informations et les données issues des audits de sécurité, combinées aux données de formation de CAE, permettront à CAE d'offrir aux opérateurs des programmes de formation des pilotes sur mesure et des informations comparatives sur les performances opérationnelles et de formation.

« Nous sommes ravis de continuer à façonner l'avenir de la formation des pilotes grâce à des partenariats comme celui que nous avons maintenant avec The LOSA Collaborative. Ce partenariat apporte à nos clients une expertise en matière d'audit de sécurité et renforcera également notre système de formation CAE Rise », a déclaré Nick Leontidis, président de groupe, Solutions de formation pour l'aviation civile à CAE. « La collecte de données et d'informations sur les opérations et la formation en ligne est essentielle pour le développement et l'évaluation des compétences des pilotes. Nous bouclons la boucle de l'entraînement des pilotes en associant les opérations et les données d'entraînement. Cela nous permet de continuer à construire un solide écosystème de formation basé sur les données qui soutiendra l'amélioration continue, fournira une véritable mesure de l'efficacité de la formation et aura un impact positif sur la sécurité aérienne dans le monde entier ».

« Les résultats de l'audit de The LOSA Collaborative portant sur 85 compagnies aériennes, hélicoptères et opérateurs militaires dans le monde, combinés aux données de formation de CAE, permettront aux opérateurs, aux concepteurs de systèmes d'instruction et aux praticiens de la sécurité et de la qualité de concentrer leur travail sur les menaces à la sécurité aérienne induites par les données », a déclaré le docteur James Klinect, fondateur et PDG de The LOSA Collaborative. « Grâce à notre partenariat avec CAE, nous comblons officiellement le fossé entre les données de sécurité proactives et les solutions de formation. Il n'y a rien de comparable dans l'industrie aéronautique ».