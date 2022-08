CAE : signe un accord de partenariat de 15 ans avec le groupe Qantas pour concevoir et exploiter un nouveau centre de formation au pilotage à Sydney, en Australie

CAE a annoncé aujourd'hui qu'elle a signé un accord exclusif de 15 ans avec le groupe Qantas, pour concevoir et exploiter un nouveau centre de formation au pilotage ultramoderne à Sydney, en Australie.

« En tant que chef de file mondial dans le domaine de la formation pour l'aviation civile, nous sommes ravis d'étendre le réseau mondial de CAE à Sydney, en Australie, pour soutenir le groupe Qantas, une entreprise qui partage notre engagement inébranlable envers la sécurité », a déclaré Marc Parent, président et chef de la direction de CAE. « En tant qu'exploitant de plus de 50 centres de formation pour l'aviation civile dans le monde, CAE est le partenaire idéal pour offrir une efficacité opérationnelle au groupe Qantas et une expérience de formation exceptionnelles à ses pilotes. »

« Le groupe Qantas forme ses pilotes et ses équipages à Sydney depuis plus d'un demi-siècle. Grâce à ce partenariat avec CAE, nous sommes heureux de prendre en charge cette fonction essentielle en Nouvelle-Galles du Sud grâce à une nouvelle installation sur mesure », a déclaré Alan Joyce, chef de la direction du groupe Qantas. « Alors que notre réseau international se remet des répercussions de la COVID et que nous augmentons notre flotte, ce nouveau centre de formation hébergera les simulateurs qui seront nécessaires pour former nos nouveaux pilotes ainsi que nos pilotes actuels. »

CAE exploitera le nouveau centre de formation CAE Sydney d'une superficie de 7 000 mètres carrés dont l'ouverture est prévue au début de 2024. De plus, CAE déploiera un nouveau simulateur de vol A320 et achètera les simulateurs de vol B787, A330 et B737NG, ainsi que les dispositifs intégrés d'entraînement aux procédures connexes appartenant au groupe Qantas pour le nouveau centre. Le simulateur de vol A380 et l'équipement de procédures d'urgence du groupe Qantas seront également déménagés au nouveau centre de formation CAE Sydney, où ils seront exploités et entretenus par CAE. Le développement de cette initiative est soumis à des approbations de planification et à une demande déposée par LOGOS qui concevra le centre en partenariat avec CAE et le groupe Qantas.

Le centre de formation CAE Sydney, qui pourra accueillir jusqu'à huit simulateurs de vol, permettra à CAE d'enrichir son offre de formation pour répondre à l'ajout des appareils A350 et A321XLR à la flotte du groupe Qantas. Ce nouveau centre permettra également à CAE d'accroître la capacité de son réseau pour former les exploitants de la région.