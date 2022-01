Les Buffalo Bills et Caesars Entertainment, Inc. annoncent un partenariat de plusieurs années pour faire du Caesars Sportsbook un partenaire officiel des Buffalo Bills en matière de paris sportifs mobiles

Les Buffalo Bills et Caesars Entertainment, Inc. ont annoncé un partenariat de plusieurs années pour faire de Caesars Sportsbook un partenaire officiel de paris sportifs mobiles des Buffalo Bills. Le partenariat combine des expériences personnalisées pour les fans, dignes d'un César, des actifs de sponsoring importants et fournit à Caesars Sportsbook les droits d'appellation d'un nouveau club lounge premium de style livre de sport au Highmark Stadium. Les détails sur le tout nouveau club situé dans la tour du coin nord-ouest de l'actuel Business Class Club seront disponibles avant le début de la saison 2022 des Buffalo Bills. En plus de ce nouvel espace, Caesars Sportsbook obtient l'accès à l'utilisation des logos et marques officiels des Buffalo Bills, ainsi que l'accès à un large éventail d'expériences VIP et d'actifs d'hospitalité à mettre à la disposition des parieurs de Caesars Sportsbook grâce à l'intégration de l'application Caesars Sportsbook au programme de fidélité, Caesars Rewards. La diffusion de contenu numérique dans les propriétés des Bills, l'affichage visible à la télévision pendant le match et l'accès à des activités uniques pour les fans au Highmark Stadium sont tous inclus dans ce partenariat. Caesars Sportsbook étendra sa portée au-delà de l'ouest de New York aux fans des Bills du sud de l'Ontario. Les fans des Bills qui assisteront au match éliminatoire contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pourront également profiter d'un don de bonnets co-marqués.