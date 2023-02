Marketmind : Trop flashy ?

Si la grande préoccupation des investisseurs pour la nouvelle année est que l'économie américaine est trop chaude, les enquêtes conjoncturelles de février dans le monde entier ne feront pas grand-chose pour apaiser les nerfs.

Les marchés américains reviennent lundi après le jour férié du Presidents Day et les premiers résultats de l'activité des usines et du secteur des services de ce mois sont en tête de liste. Les équivalents européens, déjà publiés mardi, montrent une forte reprise, les services entraînant le secteur privé dans une expansion rapide qui dépasse de loin les prévisions.

Même l'humeur de la morose Grande-Bretagne s'est éclaircie.

Alors que l'atténuation du choc énergétique en Europe au cours de l'hiver doux a été un facteur régional important, le regain de confiance correspond à l'essor des marchés du travail et des ventes au détail aux États-Unis pour le mois de janvier et à la réapparition de la Chine après son blocage par le COVID.

Le débat n'est plus de savoir s'il y aura un atterrissage brutal ou en douceur pour l'économie mondiale cette année, mais plutôt de savoir s'il y aura un atterrissage tout court.

Le problème pour les marchés est que l'évitement d'une récession et la réaccélération de la croissance mondiale rendent également plus difficile le retour des taux d'inflation rigides aux objectifs des banques centrales et repoussent tout espoir d'assouplissement des taux d'intérêt cette année.

Les marchés à terme évaluent maintenant le taux maximum de la Fed à un peu plus de 5,3 % en juillet, soit environ 65 points de base de plus que les taux actuels. Les taux de fin d'année sont évalués jusqu'à 5,11 %. Les rendements du Trésor américain à deux ans se sont maintenus juste en dessous des sommets de vendredi, à 4,68 %, avant la vente aux enchères de nouveaux titres mardi.

Avec les inquiétudes liées à l'inflation et aux taux, les marchés boursiers voient le verre à moitié vide - de mitigé à plus bas en Europe et en Asie mardi, avec des contrats à terme sur les actions américaines dans le rouge avant l'ouverture.

Le dollar était en légère hausse, principalement contre l'euro et le yen. La devise japonaise a été freinée par un sentiment manufacturier japonais moins exubérant.

La livre sterling a été la grande gagnante grâce au bond surprise des services britanniques.

Outre les enquêtes de conjoncture de mardi, les résultats trimestriels de Walmart et de Home Depot constituent un test de la réalité pour les détaillants américains, car ils mettent en lumière les chiffres très élevés du mois dernier.

Dans le secteur bancaire, HSBC a augmenté de 1,5 % - rebondissant après des pertes précoces suite à l'annonce d'une hausse de son bénéfice trimestriel.

Même si HSBC a tempéré les attentes des investisseurs quant à une manne de revenus durables provenant de la hausse des taux d'intérêt mondiaux, la plus grande banque d'Europe a annoncé une hausse de 92 % de son bénéfice trimestriel et s'est engagée à verser des dividendes plus réguliers et à racheter des actions.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mardi :

* Enquêtes conjoncturelles flash aux États-Unis et dans le monde pour le mois de février. Activité non manufacturière de la Fed de Philadelphie en février, ventes de logements existants en janvier, inflation et ventes au détail en janvier au Canada.

* Le Trésor américain vend des obligations à 2 ans.

* Résultats des entreprises américaines : Walmart, Home Depot, Molson Coors, Caesars Entertainment, Medtronic.

Graphique : Taux terminal implicite américain https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zjpqjyqdyvx/Two.PNG

Graphique : Ventes des magasins Home Depot https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/lbvggbqbzvq/hdsss.png

Graphique : Stockage de gaz en Europe https://www.reuters.com/graphics/EUROPE-GAS/egvbyonyapq/chart.png

Graphique : Actions des banques britanniques https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/byvrlqoezve/One.PNG