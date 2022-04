Vegas, Macao...Dubaï ? Les casinos mondiaux misent sur les jeux d'argent dans le Golfe

Ras Al Khaimah (RAK), l'un des plus petits et des moins connus des sept émirats, a déclaré plus tôt cette année qu'il prévoyait de réglementer les jeux dans certains centres de villégiature. Le même jour, le géant des casinos de Las Vegas, Wynn Resorts, a déclaré qu'il construirait un centre de villégiature autorisé pour le jeu, ou gambling, sur une île artificielle.

Ces annonces pourraient marquer un tournant décisif pour le Golfe, une région qui a traditionnellement imposé des règles islamiques plus strictes que d'autres parties du Moyen-Orient, et une région où les jeux d'argent ont longtemps été interdits.

Actuellement, ceux qui cherchent à s'amuser se rendent au Casino du Liban ou dans certains hôtels égyptiens haut de gamme.

Pourtant, les temps sont peut-être en train de changer.

Deux sources familières avec la question ont déclaré à Reuters que les jeux d'argent sous une certaine forme seraient autorisés dans les EAU, mais qu'il reviendrait à chaque émirat de décider s'il doit les réglementer et comment, de la même manière que Sharjah interdit la vente d'alcool contrairement aux autres émirats. Les sources ont déclaré que cela se produirait bientôt, sans fournir de calendrier précis.

D'autres marques mondiales de casinos et d'hôtels qui se sont installées aux Émirats arabes unis pourraient en profiter si RAK ouvre la voie à d'autres émirats - avec de nombreux regards sur le jackpot plus grand et plus clinquant de Dubaï, un aimant touristique mondial, où les jeux sont actuellement interdits.

Le Caesars Palace, qui a ouvert à Dubaï en 2018 et qui est le seul des complexes du géant américain Caesars Entertainment dans le monde sans casino - a déclaré à Reuters qu'il examinerait toute possibilité de proposer des jeux d'argent à Dubaï.

"Le fait d'accepter maintenant qu'il va y avoir un potentiel de jeux d'argent aux Émirats arabes unis, sous quelque forme que ce soit, permet à des gens comme Caesar's et MGM également de regarder cela de près", a déclaré Anthony Costa, président régional du Caesars Palace. "Je pense que c'est merveilleux".

"Comme tout le monde, si une licence peut faire l'objet d'une offre, toute société de jeux mondiale va vouloir participer activement à la conversation", a-t-il ajouté.

À environ 10 km du complexe Caesars, le long de la côte de Dubaï, les travaux de creusement ont commencé sur un autre affleurement artificiel destiné à accueillir un complexe de luxe de la société MGM Resorts International, pilier du jeu à Las Vegas.

Lorsqu'on lui a demandé s'il envisageait d'introduire des jeux d'argent dans le complexe, MGM a répondu que "les jeux n'ont pas fait partie de la planification et qu'il n'y a aucune mise à jour de nos plans".

Il y a un an, Dubaï, traditionnellement l'émirat le plus libéral, a démenti les rumeurs circulant sur les médias sociaux et parmi la communauté des affaires selon lesquelles plusieurs lieux d'accueil avaient obtenu des licences de jeu.

Le bureau des médias du gouvernement des Émirats arabes unis, ainsi que les bureaux des médias des émirats de Dubaï, d'Abu Dhabi et de Sharjah, n'ont pas répondu aux demandes de commentaires sur le projet de RAK de réglementer les jeux d'argent et sur la question de savoir s'ils prévoyaient de faire des changements similaires.

ÉMIRATS CONTRE SAUDI

La perspective des casinos s'inscrit dans le contexte d'une concurrence intense dans le Golfe, où le centre d'affaires et de tourisme des Émirats arabes unis rivalise avec l'Arabie saoudite, qui s'ouvre rapidement, pour devenir la destination de choix dans une région qui s'éloigne du pétrole.

Les EAU, où les étrangers représentent 90 % de la population, ont déjà agi dans d'autres domaines pour conserver l'avantage du premier arrivé sur l'Arabie saoudite, le plus grand et le plus conservateur des États du Golfe.

Cette année, les Émirats sont passés à un week-end du samedi au dimanche pour se rapprocher des marchés mondiaux, alors que la pause du vendredi au samedi est courante dans de nombreux pays musulmans. Au cours des 18 derniers mois, les Émirats arabes unis ont remanié leurs lois et règlements, notamment en dépénalisant la consommation d'alcool et la cohabitation avant le mariage.

Le pays a également trouvé le moyen de proposer des jeux de hasard potentiellement lucratifs.

En 2020, un "Loto" national a par exemple été lancé. Les joueurs achetaient une photo "à collectionner" d'une scène emblématique des EAU, comme l'hôtel Burj al Arab, pour 35 dirhams (9,50 $) et participaient à un tirage au sort. Les joueurs qui souhaitent participer au tirage au sort achètent une bouteille d'eau à donner à une œuvre de charité pour gagner le premier prix de 10 millions de dirhams.

Le jeu a été jugé conforme à la charia en raison de l'existence d'un "échange de valeur" dans l'achat de l'objet de collection ou de la bouteille.

Dans certains hippodromes des Émirats arabes unis, les amateurs de courses hippiques peuvent également participer gratuitement à un concours de "pick six" sur un certain nombre de courses pour avoir la chance de gagner 40 000 dirhams.

Pourtant, si les intentions de RAK sont claires, de gros points d'interrogation subsistent quant à la manière dont cet émirat ou d'autres émirats autoriseraient effectivement les jeux, jusqu'à ce qu'une interdiction soit supprimée du code pénal fédéral, qui a été remanié pas plus tard qu'en janvier.

RAK a souligné que ses réglementations, en cours d'élaboration par le département de réglementation des jeux et des divertissements récemment créé, pousseraient à un jeu responsable.

"Le jeu est une forme responsable de divertissement et de tourisme de loisirs qui prend en considération les normes communautaires, culturelles et sociales", a déclaré à Reuters l'autorité de développement touristique de Ras Al Khaimah.

Elle n'a pas répondu aux questions sur la manière dont ses plans fonctionneraient parallèlement à l'interdiction fédérale.

Wynn a déclaré à Reuters que la définition des jeux et les types de jeux autorisés seraient déterminés par le régulateur.

DES ÉTRANGERS SEULEMENT ?

Les réglementations de RAK en matière de jeux sont façonnées par celles de Singapour et des États-Unis, selon Wynn Resorts et Vitaly Umansky, un analyste de l'industrie du jeu à la société d'investissement Sanford C Bernstein à Hong Kong qui connaît bien le projet Wynn.

"Comme Singapour, le pays cherche à utiliser les jeux pour stimuler le tourisme et a autorisé les jeux dans un format de centre de villégiature intégré dans ce but précis", a déclaré Umansky.

Il a ajouté que les jeux à RAK seraient probablement limités aux étrangers.

Il semble également peu probable que les EAU développent des centres de villégiature qui reposent principalement sur les revenus des jeux, ou des jeux de premier plan, avec des machines à sous et des tables faisant partie d'une vaste offre de divertissement.

"L'environnement réglementaire serait du genre à cacher le casino, un peu comme à Singapour mais encore plus. Ce ne sera pas comme à Vegas où le casino est à l'extérieur", a déclaré Umansky à propos des propositions de Wynn, qui sont actuellement en phase de conception.

Caesar's Costa a déclaré que les grandes marques de villégiature n'avaient pas nécessairement besoin d'exploiter leur côté jeu : "Ce sont de grands hôtels en soi."