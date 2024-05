Caesars Entertainment, Inc. est spécialisé dans la détention et l'exploitation d'établissements de jeux et de complexes hôteliers. A fin 2023, le groupe exploite 52 établissements notamment sous les enseignes Caesars Palace, Harrah's, Horseshoe, Eldorado, Silver Legacy, Circus Circus Reno, Tropicana, Paris Las Vegas, Planet Hollywood Resort & Casino, The Cromwell, Grand Victoria Casino et Isle Casino. Le CA par activité se répartit comme suit : - exploitation de casinos (55,2%) : environ 51 300 machines à sous et terminaux de loterie vidéo et environ 2 700 tables de jeux exploités à fin 2023. Le groupe développe également une activité d'exploitation de paris sportifs et de jeux d'argent en ligne ; - exploitation d'hôtels (18,1%) : 44 700 chambres ; - exploitation de restaurants, de bars et de lounges (15%) ; - autres (11,7%) : notamment exploitation de discothèques, d'établissements de divertissement, de magasins et de salles de conférences.

Secteur Casinos et jeux