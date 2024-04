Cafe De Coral Holdings Ltd est une société de portefeuille d'investissement principalement engagée dans des activités de restauration et de boissons. La société est principalement engagée dans l'exploitation de restaurants à service rapide, de chaînes de restauration décontractée, de restauration institutionnelle, ainsi que dans la transformation et la distribution de produits alimentaires. En outre, la société est engagée dans le développement de plateformes de commande, d'applications mobiles de commande (Apps) et dans la fourniture de services de commande par code de réponse rapide (QR) pour les plats à emporter et les pré-commandes. La société exerce principalement ses activités en Chine.

Secteur Restaurants et bars