Le cours de l'action Caffyns en baisse avec un bénéfice annuel en recul ; les perspectives sont prudentes

Caffyns PLC - Concessionnaire automobile basé à Eastbourne, dans le Sussex - Le chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 mars a augmenté de 12 %, passant de 223,9 millions de livres sterling à 251,4 millions de livres sterling. Le bénéfice avant impôt tombe à 3,1 millions de livres sterling, contre 4,4 millions de livres sterling. La société précise que, malgré la baisse, ce chiffre reste nettement supérieur à celui des années précédant la pandémie, et qu'il a été atteint sans l'aide gouvernementale sur les taux d'imposition qui a été mise en œuvre pendant la pandémie. Caffyns déclare un dividende final de 15,0 pence par action, inchangé par rapport à l'année précédente. Pour ce qui est de l'avenir, la société se dit confiante dans ses perspectives et prête à exploiter les opportunités commerciales, mais note avec prudence les "défis que les pressions inflationnistes et les taux d'intérêt plus élevés auront sur notre base de coûts".

"Nos fabricants sont bien placés pour l'avenir, avec un pipeline de nouvelles voitures électriques leaders sur le marché qui devraient arriver sur le marché au cours des prochaines années", déclare le directeur général Simon Caffyn.

Cours actuel de l'action : baisse de 12 % à 480,00 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 20

