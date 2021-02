CAFOM: croissance de 26,7% de l'activité au premier trimestre du nouvel exercice

Le groupe CAFOM a réalisé au premier trimestre de son exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires de 109,5 millions d'euros, soit une croissance de 27,6% par rapport à la même période l'an passé. L'activité a notamment été portée par une progression à deux chiffres de l'activité en Outre-Mer (+10%) et du e-Commerce en Europe (+65,5%), portée par sa filiale Vente-unique.com. Pour la première fois dans l'histoire du Groupe, le pôle e-Commerce représente plus de 40% du chiffre d'affaires consolidé.



Le spécialiste de l'aménagement de la maison comptait 29 magasins à fin décembre 2020 (+4 en un an) et prévoit l'ouverture de nouveaux magasins à Saint-Pierre de La Réunion au second semestre.