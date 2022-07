Cafom : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

PARIS, 08/07/2022

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société CAFOM SA (FR0010151589 – CAFO FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30/06/2022:

3,782 titres

55,603.22 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 15,037 titres 176,519.65 EUR 357 transactions VENTE 16,189 titres 188,354.35 EUR 267 transactions



Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

4,934 titres

44,733.92 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 11/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

5,714 titres

43,569.31 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Code MNE : CAFO Code ISIN : FR0010151589 Code Reuters : CAFFO.PA Code Bloomberg : CAFO FP

Achats Vente CAFO FP nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Total 357 15 037 176 519,65 267 16 189 188 354,35 20220103 2 6 86,10 2 111 1 625,85 20220104 6 306 4 324,70 1 1 14,45 20220105 1 1 14,30 4 361 5 207,30 20220106 4 211 2 998,90 1 1 14,40 20220107 3 151 2 091,50 1 1 14,00 20220110 2 51 706,35 1 1 13,85 20220111 1 1 13,90 1 1 13,90 20220112 1 1 13,80 1 1 13,80 20220113 2 51 701,35 1 1 13,85 20220114 1 1 13,80 2 111 1 559,30 20220117 2 51 703,80 1 1 13,80 20220118 2 51 704,00 1 1 14,00 20220119 2 20 272,10 1 1 13,70 20220120 3 148 2 017,90 1 1 13,70 20220121 4 181 2 433,60 2 6 81,60 20220124 14 748 9 619,90 1 1 13,30 20220125 4 128 1 592,75 2 161 2 060,80 20220126 1 1 12,80 5 621 8 088,80 20220127 1 1 13,15 2 91 1 219,15 20220128 3 86 1 124,60 1 1 13,35 20220131 2 41 535,05 3 142 1 895,50 20220201 2 52 743,45 11 1 192 17 074,70 20220202 2 74 1 073,00 2 111 1 626,00 20220203 1 1 14,45 1 1 14,45 20220204 2 75 1 087,65 1 1 14,65 20220207 3 181 2 612,55 1 1 14,55 20220208 1 1 14,60 1 1 14,60 20220209 1 1 14,55 1 1 14,55 20220210 1 1 14,45 1 1 14,45 20220211 1 1 14,60 1 1 14,60 20220214 3 161 2 307,70 2 72 1 058,40 20220215 2 51 729,35 1 1 14,35 20220216 3 161 2 291,35 1 1 14,35 20220217 1 1 14,30 1 1 14,30 20220218 1 1 14,35 1 1 14,35 20220221 4 211 2 995,30 1 1 14,30 20220222 1 1 14,25 1 1 14,25 20220223 1 1 14,25 1 1 14,25 20220224 11 739 9 927,85 1 1 13,75 20220225 3 121 1 573,00 1 1 13,00 20220228 2 41 535,25 1 1 13,25 20220301 7 361 4 549,30 1 1 13,30 20220302 8 268 3 264,40 1 1 12,45 20220303 6 179 2 132,00 1 1 12,10 20220304 14 513 5 622,70 1 1 11,40 20220307 9 271 2 718,10 7 1 039 10 596,00 20220308 4 141 1 407,18 3 266 2 788,73 20220309 2 59 628,10 8 1 021 10 988,90 20220310 5 281 2 891,25 3 253 2 739,55 20220311 4 221 2 169,15 9 866 9 121,15 20220314 6 430 4 568,75 3 176 1 944,75 20220315 2 61 640,75 1 1 10,75 20220316 4 251 2 622,75 2 14 151,15 20220317 1 1 10,70 3 202 2 177,55 20220318 1 1 10,80 2 111 1 198,80 20220321 2 61 652,80 2 91 1 000,80 20220322 1 1 10,95 6 506 5 624,20 20220323 3 191 2 123,40 1 1 11,40 20220324 1 1 11,20 4 321 3 634,70 20220325 2 71 802,30 1 1 11,30 20220328 4 271 3 030,55 2 14 161,70 20220329 4 261 2 867,10 1 1 11,10 20220330 5 391 4 146,80 1 1 10,80 20220331 1 1 10,80 2 181 1 954,80 20220401 3 161 1 701,80 1 1 10,80 20220404 2 61 631,60 3 259 2 777,80 20220405 3 161 1 685,55 1 1 10,55 20220406 3 161 1 669,60 1 1 10,60 20220407 4 248 2 547,30 1 1 10,40 20220408 3 101 1 038,05 1 1 10,55 20220411 1 1 10,25 6 661 7 115,75 20220412 3 161 1 782,40 1 1 11,40 20220413 2 51 563,75 1 1 11,25 20220414 1 1 11,25 1 1 11,25 20220415 0 0 0,00 0 0 0,00 20220418 0 0 0,00 0 0 0,00 20220419 1 1 11,05 1 1 11,05 20220420 1 1 11,25 2 11 123,75 20220421 1 1 11,00 1 1 11,00 20220422 3 141 1 553,60 2 179 2 031,40 20220425 8 573 6 154,90 1 1 10,90 20220426 1 1 10,65 3 211 2 299,15 20220427 3 141 1 483,35 2 191 2 072,35 20220428 1 1 10,75 1 1 10,75 20220429 2 16 170,40 1 1 10,65 20220502 3 141 1 504,35 1 1 10,85 20220503 2 50 530,00 1 1 10,60 20220504 4 181 1 909,15 1 1 10,65 20220505 3 131 1 364,65 1 1 10,65 20220506 4 171 1 769,40 1 1 10,40 20220509 4 171 1 709,10 1 1 10,10 20220510 3 113 1 109,20 2 171 1 718,50 20220511 2 36 356,55 1 1 10,05 20220512 4 171 1 680,64 1 1 9,84 20220513 1 1 9,96 6 672 6 715,86 20220516 1 1 10,25 2 161 1 658,25 20220517 1 1 10,35 1 1 10,35 20220518 1 1 10,30 1 1 10,30 20220519 1 1 10,35 2 151 1 570,35 20220520 1 1 10,40 1 1 10,40 20220523 1 1 10,65 3 309 3 383,65 20220524 2 6 64,25 5 527 5 835,40 20220525 2 71 763,50 1 1 11,00 20220526 2 2 21,65 1 1 10,85 20220527 5 241 2 530,30 1 1 10,80 20220530 4 241 2 434,25 1 1 10,25 20220531 4 216 2 121,05 1 1 10,15 20220601 1 1 9,92 2 121 1 221,92 20220602 1 1 10,15 7 801 8 445,15 20220603 3 81 853,85 2 3 32,55 20220606 2 47 493,55 1 1 10,55 20220607 1 1 10,60 5 414 4 563,50 20220608 1 20 224,00 1 100 1 125,00 20220609 1 1 11,30 3 166 1 910,30 20220610 3 182 2 006,05 1 1 11,05 20220613 4 281 3 063,30 1 1 11,30 20220614 1 1 10,80 1 1 10,80 20220615 1 1 10,80 1 1 10,80 20220616 2 71 766,95 1 1 10,95 20220617 4 209 2 221,75 1 1 10,75 20220620 5 341 3 544,60 1 1 10,60 20220621 1 1 10,45 13 1 274 14 201,15 20220622 5 380 4 896,55 16 1 226 16 592,80 20220623 4 251 3 474,00 4 221 3 176,00 20220624 1 1 13,70 1 1 13,70 20220627 2 69 942,20 2 71 994,00 20220628 5 352 4 759,50 1 1 13,75 20220629 1 1 13,25 1 1 13,25 20220630 4 413 5 281,15 2 170 2 247,00

