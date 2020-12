11/12/2020

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce la cession de son site logistique de Cergy (Val d'Oise).

Comme indiqué dans le dernier rapport financier semestriel au 31 mars 2020, Cafom avait signé une promesse pour la cession de cet entrepôt. Initialement prévue pour se déboucler dans le courant de l'été 2020, l'opération devait finalement se finaliser avant la fin de l'année civile (un report de date étant intervenu avec la crise sanitaire).

La finalisation de cette opération est sans impact sur l'activité opérationnelle. En effet, la logistique du Groupe en Métropole est aujourd'hui concentrée sur le site d'Amblainville (Oise).

Le produit net de l'opération (8,5 M€) sera affecté au financement des projets de développements en Outre-Mer et au désendettement net du Groupe.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat, est le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, First Deco et Musique et Son). Il est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et détient également le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

Contacts Cafom : ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Relations Investisseurs Relations Presse 01 53 67 36 78 01 53 67 36 74 cafom@actus.fr nbouchez@actus.fr

© 2020 ActusNews