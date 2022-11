Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2021-2022 (période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022).

À 397,6 M€, le chiffre d'affaires de l'exercice est quasiment stable (-0,2%) en comparaison avec l'exercice précédent. Le Groupe a enregistré une très nette croissance au 4ème trimestre (+9,2%), compensant le repli enregistré en cours d'exercice.

En M€ - données non auditées 2020-2021 2021-2022 Variation 1er trimestre 109,5 109,1 -0,4% 2ème trimestre 97,6 92,9 -4,8% 3ème trimestre 97,7 93,5 -4,3% 4ème trimestre 93,5 102,1 +9,2% Total 398,3 397,6 -0,2%

Outre-Mer : +8,6%

Le pôle de magasins en Outre-Mer a généré un chiffre d'affaires de 64,4 M€ au 4ème trimestre (+12,8%) et de 248,8 M€ sur l'exercice, en croissance annuelle de +8,6%. À nombre de magasins constant, le chiffre d'affaires progresse de +12,0% au 4ème trimestre et de +4,8% sur l'exercice.

Au-delà de l'effet de base favorable au 4ème trimestre (les magasins BUT et Habitat des Antilles ont été fermés au public en août – septembre 2021 durant 6 semaines en raison de la crise sanitaire, ne fonctionnant qu'en vente à distance, quand les DARTY n'ont pu ouvrir que les rayons essentiels), le Groupe démontre sa capacité à s'adapter aux différents contextes (fermetures, regain de consommation, tensions sur les approvisionnements, inflation, etc.). CAFOM a également poursuivi l'expansion de son réseau avec l'ouverture de deux nouveaux magasins Nature & Découvertes en Guadeloupe et en Nouvelle-Calédonie durant l'exercice, portant à 34 le nombre de magasins exploités en Outre-Mer au 30 septembre 2022. Le portefeuille de marques a également été rationnalisé avec le passage des 3 magasins First Deco de Nouvelle-Calédonie sous enseigne BUT Cosy dans le courant de l'été.

Fin octobre, CAFOM a ouvert son 35ème magasin, sous enseigne Nature & Découvertes, en Guyane.

e-Commerce : -12,0%

Grâce à un rebond de 3,7% au 4ème trimestre (37,7 M€ de chiffre d'affaires), le pôle e-Commerce affiche un repli annuel de 12,0%, à 148,8 M€. Après une stabilisation de ses ventes sur le mois de juin 2022, Vente-unique.com (plus de 95 % de l'activité du pôle) a retrouvé le chemin de la croissance sur le dernier trimestre de l'exercice.

La filiale du Groupe CAFOM se projette ainsi sur un nouveau cycle de croissance rentable. Cette ambition de conquête commerciale est renforcée par l'assainissement en cours du marché européen de la distribution et l'attractivité de l'offre désormais complétée par le lancement de la nouvelle place de marché. Après une phase d'expérimentation réalisée avec succès tout au long de l'été, Vente-unique.com vient de démarrer la phase de montée en puissance en France, avant un déploiement progressif à l'international.

Comme annoncé, CAFOM a rattaché directement à Vente-unique.com son activité logistique en Métropole, opérée sur la plateforme d'Amblainville (Oise), en cédant, le 1er octobre 2022, les actifs de Distri Service, à une filiale à 100% de Vente-unique.com. Cette opération, qui renforce l'autonomie opérationnelle de Vente-unique.com, s'inscrit dans le cadre de son plan de développement pour fournir une prestation complète, comprenant la logistique, aux clients de sa place de marché.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, Nature & Découvertes et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

Contacts Cafom : ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Déborah Schwartz Relations Investisseurs Relations Presse 01 53 67 36 78 01 53 67 36 35 cafom@actus.fr dschwartz@actus.fr

