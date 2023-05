Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, publie son chiffre d'affaires non audité du 1er semestre de l'exercice 2022-2023 (période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023).

Comme annoncé, CAFOM a rattaché directement à Vente-unique.com son activité logistique en Métropole, opérée sur la plateforme d'Amblainville (Oise), en cédant, le 1er octobre 2022, les actifs de Distri Service à une filiale à 100% de Vente-unique.com. À l'issue de cette opération, le Groupe CAFOM a décidé d'ajuster la présentation de ses pôles d'activité. Le pôle « Outre-Mer » intègre désormais l'activité e-Commerce internationale BtoB de directlowcost.com et le pôle « e-Commerce Europe continentale » correspond à l'activité consolidée de vente-unique.com, comprenant ses activités de vente en ligne de produits en direct, les commissions générées par sa place de marché et les activités logistiques réalisées pour compte de tiers en métropole (activités reprises à Distri Service). Les données de l'exercice précédent ont été retraitées selon ce nouveau référentiel.

Normes IFRS (en M€) S1

2021-2022 S1

2022-2023 Variation Chiffre d'affaires 202,0 208,9 +3,4% Dont Outre-Mer 125,5 128,1 +2,1% Dont e-Commerce Europe continentale 76,5 80,8 +5,6%

Le chiffre d'affaires semestriel s'élève à 208,9 M€, en croissance de +3,4%. Le pôle Outre-Mer (+2,1%) et l'activité e-Commerce en Europe continentale (+5,6%) sont en progression dans un contexte de consommation des ménages contrainte par la pression inflationniste.

Outre-Mer : +2,1%

Le pôle de magasins en Outre-Mer a généré un chiffre d'affaires de 128,1 M€ au 1er semestre, en croissance de +2,1% par rapport au 1er semestre 2021/2022. À nombre de magasins constant (retraité des 3 derniers magasins ouverts sous enseigne Nature & Découvertes), le chiffre d'affaires a progressé de +1,1%. Le Groupe démontre ainsi sa bonne résilience liée à la diversité de son offre (6 enseignes) et de large couverture géographique (6 territoires).

Le Groupe compte 35 magasins en Outre-Mer à fin mars 2023, dont :

10 sous enseigne BUT, 3 BUT Cosy, 10 Darty, 5 Habitat, 5 Nature & Découvertes et 2 Musique et Son ;

8 à La Réunion, 7 en Guyane, 7 en Nouvelle-Calédonie, 6 à la Martinique, 5 en Guadeloupe et 2 à Saint-Martin.

e-Commerce Europe continentale : +5,6%

Le pôle e-Commerce Europe continentale enregistre un chiffre d'affaires en croissance de 5,6%, à 80,8 M€. Après un 1er trimestre (-1,8%) consacré en priorité à la reconstitution progressive des marges et au démarrage de la place de marché en France, le chiffre d'affaires e-Commerce a progressé de +13,5% au 2ème trimestre. Le Groupe a réussi à associer croissance des volumes et des prix. Au-delà des évolutions de court terme, les tendances observées dans les différents pays couverts en Europe continentale sont relativement homogènes.

La place de marché confirme son rôle de nouveau moteur de la performance commerciale, avec une contribution à hauteur de 10% de l'activité globale en France en mars 2023 contre 5% en décembre 2022. Conformément à la feuille de route, le déploiement international de la place de marché a été engagé à la fin du 2ème trimestre 2022-2023 en Europe du Sud (Espagne et Italie) et se poursuivra en Europe du Nord durant la deuxième moitié de l'année.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Darty Cosy, Habitat, Nature & Découvertes et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

