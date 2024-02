09/02/2024

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, publie son chiffre d'affaires non audité du 1er trimestre de l'exercice 2023-2024 (période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023).

Normes IFRS (en M€) T1 2022-2023 T1 2023-2024 Variation Chiffre d'affaires 110,8 113,9 +2,8% Dont Outre-Mer 72,2 68,9 -4,5% Dont e-Commerce Europe continentale 38,7 45,0 +16,5%

Dans la continuité d'un solide exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires du Groupe au 1er trimestre 2023-2024 ressort à 113,9 M€, en progression de +2,8%. Dans un environnement difficile pour la consommation discrétionnaire, le pôle Outre-mer s'affiche en retrait de -4,5%, alors que l'activité e-Commerce en Europe continentale s'affiche en forte croissance (+16,5%), bénéficiant d'une performance remarquable en France comme à l'international.

Outre-Mer : -4,5%

Le pôle de magasins en Outre-Mer a généré un chiffre d'affaires de 68,9 M€ au 1er trimestre 2023-2024, en retrait de -4,5% en données publiées par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent.

Cette baisse du chiffre d'affaires pour le pôle Outre-mer s'inscrit dans un contexte défavorable marqué par l'attentisme des ménages et les arbitrages de consommation face à l'inflation.

Le trimestre a été marqué par l'ouverture du magasin Darty Moudong en Guadeloupe fin octobre 2023, à la suite du déménagement de Darty Jarry, fermé en septembre 2023.

e-Commerce Europe continentale : +16,5%

Le chiffre d'affaires du pôle e-Commerce Europe continentale ressort à 45,0 M€, en forte progression de +16,5% par rapport au 1er trimestre 2022-2023.

Au sein du pôle, Vente-unique.com a connu une croissance remarquable à l'international, où il effectue pour la première fois plus de la moitié de ses ventes (52%, +4 points par rapport au T1 2022-2023), avec une dynamique particulièrement forte en Europe du Nord et de l'Est. Trimestre après trimestre, la montée en puissance à l'international ainsi que le déploiement progressif de la place de marché en Europe apparaissent comme deux solides relais de croissance pour Vente-unique.com.

Conformément à la feuille de route, la place de marché sera déployée aux Pays-Bas et au Portugal à compter de mars 2024. Ces ouvertures contribueront à conforter le positionnement de Vente-unique.com comme acteur global de la vente en ligne de mobilier en Europe.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, But Cosy, Habitat, Nature & Découvertes, First Déco et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

Contacts Cafom : ACTUS finance & communication Pierre Jacquemin-Guillaume Déborah Schwartz Relations Investisseurs Relations Presse 01 53 67 36 79 01 53 67 36 35 cafom@actus.fr dschwartz@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : xWlxZcqbYZmWyJpuZJxlbWhqmGyVxWiYaZSYlWiba5zKmnCRyGZqasmWZnFllmts

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Information financière trimestrielle :

- Information financière du premier trimestre Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/84166-cp_cafom_ca_t1_2024_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2024 ActusNews