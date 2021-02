10/02/2021

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1er trimestre de l'exercice 2020-2021 (période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020).

À 109,5 M€, le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'inscrit en croissance de +27,6% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent, avec une progression à deux chiffres de l'activité en Outre-Mer et du e-Commerce en Europe, portée par sa filiale Vente-unique.com.

En M€ - données non auditées T1 2019-2020 T1 2020-2021 Variation Chiffre d'affaires consolidé 85,8 109,5 +27,6% dont Outre-Mer 58,6 64,4 +10,0% dont e-Commerce 27,3 45,1 +65,5%

Outre-Mer : +10,0%

Le pôle de magasins en Outre-Mer exploités sous enseigne BUT, Darty, Habitat, Nature et Découvertes, First Deco et Musique et Son a vu ses ventes progresser de +10,0% au 1er trimestre, à 64,4 M€, malgré le nouveau confinement en Martinique en novembre.

Le Groupe tire profit de sa politique de renforcement du maillage avec, au cours du trimestre, l'ouverture de deux nouveaux magasins BUT (Saint-Denis de La Réunion et Saint-Martin), l'ouverture d'un premier magasin Nature et Découvertes (Martinique) et le déménagement du magasin BUT en Martinique. Cafom, qui compte 29 magasins à fin décembre 2020 (25 au 31 décembre 2019), prévoit également l'ouverture de nouveaux magasins à Saint-Pierre de La Réunion au second semestre.

Si le contexte sanitaire est toujours très incertain, le Groupe reste cependant confiant et s'attend à une croissance significative de son activité, sauf nouvelles restrictions sanitaires locales. Grâce à une parfaite maîtrise des coûts d'approvisionnement et des charges, cette croissance aura un impact favorable sur les résultats de l'activité en Outre-Mer.

e-Commerce : +65,5%

Le pôle e-Commerce, porté par l'accélération de la croissance de Vente-unique.com, enregistre une progression de +65,5% au 1er trimestre, à 45,1 M€. Pour la première fois dans l'histoire du Groupe Cafom, le pôle e-Commerce représente plus de 40% du chiffre d'affaires consolidé.

Cette performance remarquable s'explique par la capacité de Vente-unique.com à répondre à la forte demande des consommateurs européens grâce à ses approvisionnements sécurisés et à sa chaine logistique agile et parfaitement optimisée. En outre, cette croissance illustre le succès de la société à conquérir, satisfaire et fidéliser de plus en plus de consommateurs dans un contexte d'accélération du mouvement de transformation digitale du marché européen du meuble.

Le deuxième trimestre de l'exercice a démarré sur un rythme qui reste soutenu pour Vente-unique.com qui devrait atteindre son objectif de 150 M€ de chiffre d'affaires annuel avant fin septembre 2022.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, Nature et Découvertes, First Deco et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

