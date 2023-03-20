Cafom : Document AMF CP. 2023DD890109

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2023DD890109
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20 mars 2023
FR0010151589 - DD155728
INFORMATION
Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société
LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.
NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :
CAFOM SA SOCEITE ANONYME personne morale liée à CAFOM SA, ADMINISTRATEUR
NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:
Notification initiale
COORDONNEES DE L'EMETTEUR
NOM : CAFOM
LEI : 969500LEX1OL93DGRH34
DETAIL DE LA TRANSACTION
DATE DE LA TRANSACTION : 13 mars 2023
LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris
NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action
CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : 1226959-399588
INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION
PRIX UNITAIRE : 8.4452 Euro
VOLUME : 88.0000
INFORMATIONS AGREGEES
PRIX : 8.4452 Euro
VOLUME : 88.0000
TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON
DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 20 mars 2023