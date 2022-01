Cafom : Rapport Financier Annuel 2020-2021

Situation et évolution de la Société et du Groupe au cours de l'exercice

J'atteste qu'à ma connaissance les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la Société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. »

2. RAPPORT DE GESTION

Chers Actionnaires,

Conformément à la loi et aux statuts, nous vous avons réunis en Assemblée générale afin de vous rendre compte de la situation et de l'activité de la Société et du groupe constitué par la Société et ses filiales (le « Groupe » ou « Groupe CAFOM ») au cours de l'exercice ouvert le 1er octobre 2020 et clos le 30 septembre 2021 (ci-après l' « exercice 2021 ») et soumettre à votre approbation, à titre ordinaire, les comptes annuels de laSociété.

Les commissaires aux comptes de la Société vous donneront dans leurs rapports toutes informations relatives à la régularité des comptes annuels et des comptes consolidés.

Nous vous demanderons également, à titre extraordinaire, de nous conférer des délégations de compétence et de pouvoirs, telles que visées au paragraphe 2.4.4 ci-après et ce, aux fins de réalisation, si nécessaire, d'un certain nombre d'opérations au cours de l'exercice en cours ainsi que de statuer sur d'autres points qui sont évoqués dans l'exposé des motifs des résolutions proposées à votre approbation, que nous avons établi et porté à votre connaissance.

Nous vous donnerons toutes précisions et tous renseignements complémentaires concernant les pièces et documents prévus par la réglementation en vigueur et qui ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux.

2.1 ACTIVITE DE LA SOCIETE ET DU GROUPE DURANT L'EXERCICE ECOULE

Créé en 1985, le Groupe Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est présent dans le secteur de la distribution traditionnelle en outre-mer, principalement à travers les enseignes BUT et DARTY, mais aussi HABITAT et plus récemment NATURE & DECOUVERTES, exploitées en franchise ou en licence de marque. Le Groupe est également propriétaire des sites internet Vente-unique.com et directlowcost.com (B2B international) et des marques HABITAT et SIA.

Depuis la cession du pôle Habitat le 6 octobre 2020, le Groupe est organisé en deux pôles : le pôle Outre-mer et le pôle E-commerce.

Pole Outre-Mer

Au 30 septembre 2021, le pôle Outre-mer exploite 32 magasins dans 6 territoires ultra-marins :

en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à Saint Martin, et à La Réunion via des filiales détenues directement ou indirectement, majoritairement à 100 %, et détenant dans tous les cas le contrôle exclusif sur ces filiales,

et en Nouvelle-Calédonie, via une filiale détenue à 51 %.

Au cours de l'exercice, le Groupe a ouvert 8 nouveaux magasins :

3 But (2 à La Réunion et 1 à Saint Martin)

2 Nature & Découvertes (1 en Martinique et 1 à La Réunion)

1 Darty (à La Réunion)

1 Habitat (à La Réunion)

et 1 First Déco (en Nouvelle Calédonie).

Deux magasins ont été fermés en Guadeloupe (1 But et 1 Musique & Son), et le magasin But de Martinique a déménagé.