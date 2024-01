Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce ses résultats annuels 2023 (période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023) arrêtés le 31 janvier 2024 par le Conseil d'administration.

2022 2023 En M€ (clos au 30/09/22) (clos au 30/09/23) Chiffre d'affaires 397,6 407,6 Marge brute 197,6 201,5 EBITDA ajusté[1] 47,7 48,3 EBITDA ajusté hors IFRS 16[2] 28,7 28,4 Résultat opérationnel courant 20,1 19,9 Autres produits et charges opérationnels 1,1 -4,6 Résultat opérationnel 21,1 15,3 Résultat des sociétés mises en équivalence 3,1 2,1 Résultat opérationnel après résultat des sociétés mises en équivalence 24,2 17,5 Coût de l'endettement financier net -4,0 -3,7 Résultat avant impôts 20,3 13,8 Charge d'impôts -7,8 -1,4 Résultat net 12,5 12,5 Résultat net, part du Groupe 10,7 9,4

Dans un environnement difficile, marqué par les tensions inflationnistes et la pression sur le pouvoir d'achat des ménages, le chiffre d'affaires du Groupe a augmenté de +2,5%. Cette progression témoigne de la bonne résistance en outre-mer (-0,7%), grâce à la diversité de l'offre (7 enseignes), la large couverture géographique (6 territoires), ainsi qu'à la belle progression de l'activité du pôle e-Commerce Europe continentale (+7,8%), portée par la digitalisation croissante du secteur et le lancement réussi de la place de marché par Vente-unique.com.

Le taux de marge s'établit à 49,4%, en légère diminution par rapport à l'année dernière (-0,25 point), notamment liée à la baisse du taux du pôle Outre-mer, dans des territoires où le Groupe a choisi de ne pas répercuter la totalité des tensions inflationnistes. La marge brute ressort ainsi à 201,5 M€, en augmentation de 3,9 M€ par rapport à 2021/2022.

Dans le même temps, les charges ont augmenté de 3,3 M€ (+2,1%). La hausse provient principalement du pôle e-Commerce Europe continentale (+3,0 M€) qui a renforcé ses dépenses de marketing et ses effectifs. L'EBITDA ajusté de l'exercice 2022/2023 s'établit ainsi à 48,3 M€, en augmentation de 0,7 M€ par rapport à l'année dernière. L'EBITDA ajusté hors application de la norme IFRS 16 s'élève à 28,4 M€, contre 28,7 M€ pour l'exercice précédent et le résultat opérationnel courant s'élève à 19,9 M€ (20,1 M€ un an plus tôt).

Les charges non courantes s'élèvent à 4,6 M€, contre un produit de 1,1 M€ l'année dernière, et proviennent essentiellement d'une provision de 4 M€ sur la valeur comptable de la marque Habitat, compte tenu de la dégradation de cette marque à la suite de la liquidation de son exploitant (voir ci-dessous).

Compte tenu d'un résultat de 2,1 M€ des sociétés mises en équivalence, d'un résultat financier de -3,7 M€ (contre -4 M€ l'an dernier) et d'une évolution favorable du montant des impôts différés venant réduire la charge globale d'impôt, le résultat net s'élève à 12,5 M€, identique à celui de l'année dernière.

Le résultat net part du Groupe ressort à 9,4 M€ (contre 10,7 M€ l'an dernier).

À l'issue de l'opération de cession du fonds de commerce de Distri Service à Vente-unique.com, le Groupe Cafom a décidé d'ajuster la présentation de ses pôles d'activité. Le pôle « Outre-Mer » intègre désormais l'activité e-Commerce internationale BtoB de directlowcost.com et le pôle « E-Commerce Europe continentale » correspond à l'activité consolidée de Vente-unique.com, comprenant ses activités de vente en ligne de produits en direct, les commissions générées par sa place de marché et les activités logistiques réalisées pour compte de tiers en métropole (activités reprises à Distri Service). Les données de l'exercice précédent ont été retraitées selon ce nouveau référentiel.

Analyse des performances du pôle Outre-Mer

En M€ 2022 (retraité) 2023 Chiffre d'affaires 247,4 245,7 EBITDA ajusté 36,2 32,3 EBITDA ajusté hors IFRS 16 21,1 16,6 Résultat opérationnel courant 14,6 9,4 Résultat opérationnel 16,1 4,9 Résultat net 9,4 5,4

Au cours de l'exercice, le Groupe a ouvert 1 nouveau magasin, en Guyane, sous l'enseigne Nature & Découvertes, et a procédé à un changement d'enseigne à la Réunion, le magasin But étant devenu un magasin First Déco. Au 30 septembre 2023, le Groupe Cafom exploite 35 magasins dans son pôle Outre-Mer pour un chiffre d'affaires annuel de 245,7 M€, en repli de 0,7% (-1,3% à nombre de magasins constant).

Sous l'effet principal des hausses de prix non répercutées pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, l'EBITDA du pôle ressort à 32,3 M€ contre 36,2 M€ en 2022. Avant application de la norme IFRS 16, l'EBITDA du pôle Outre-Mer s'établit à 16,6 M€ contre 21,1 M€ l'an dernier.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel courant du pole Outre-Mer est de 9,4M€ contre 14,6 M€ au 30 septembre 2022. Le résultat opérationnel et le résultat net tiennent compte de la dépréciation de la valeur de la marque Habitat.

Perspectives

Le Groupe reste confiant sur la qualité générale de son réseau de magasins en Outre-Mer mais demeure vigilant face aux tensions inflationnistes persistantes et aux pressions sur le pouvoir d'achat des consommateurs.

Analyse des performances du pôle e-Commerce Europe continentale

En M€ 2022 (retraité) 2023 Chiffre d'affaires 150,3 161,9 EBITDA ajusté 11,5 16,0 EBITDA ajusté hors IFRS 16 7,6 11,8 Résultat opérationnel courant 5,5 10,6 Résultat opérationnel 5,0 10,4 Résultat net 3,0 7,1

Porté tout au long de l'exercice par une belle dynamique commerciale et le meilleur 4ème trimestre de son histoire, le pôle e-Commerce Europe continentale atteint un chiffre d'affaires consolidé de 161,9 M€, en progression de 7,8% sur un an.

L'EBITDA ajusté du pôle ressort à 16,0 M€, contre 11,5 M€ un an plus tôt. L'optimisation des dépenses en livraison et logistique a permis de renforcer de façon maîtrisée l'intensité marketing et d'investir dans les talents et la structure pour préparer la croissance future. Avant application de la norme IFRS 16, l'EBITDA ajusté ressort à 11,8 M€, contre 7,6 M€ en 2022.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel courant du pôle e-Commerce s'établit à 10,6 M€ contre 5,5 M€ en 2022.

Perspectives

Vente-unique.com affiche sa confiance dans la robustesse de son modèle d'activité et de ses axes de développement. Le succès grandissant de la place de marché et la poursuite de son déploiement européen (ouvertures programmées aux Pays-Bas et au Portugal au 1er semestre 2024) devraient soutenir la dynamique commerciale sur les prochains exercices.

Situation financière du Groupe

En M€ 30/09/2022 30/09/2023 Capitaux propres 126,3 139,4 Endettement financier net 148,9 124,5 - Dettes locatives « pures » 103,4 106,6 Endettement financier net hors dettes locatives « pures » 45,5 17,9 Endettement financier net hors dettes locatives « pures »

/ Capitaux propres 36,1% 12,8% - Dettes locatives de crédit-bail 10,2 8,9 Endettement financier net hors IFRS 16 35,4 9,0 Endettement financier net hors IFRS 16 / Capitaux propres 28,0% 6,4%

La marge brute d'autofinancement a progressé de 3,8 M€ sur l'exercice, pour s'établir à 40,4 M€. Dans le même temps, sous l'effet d'une diminution importante des stocks, la variation du besoin en fonds de roulement a généré une ressource de 15,5 M€ contre un besoin de 10,2 M€ un an plus tôt.

Dans un contexte d'investissements maîtrisés (8,7 M€ presque exclusivement pour le pôle Outre-Mer), les flux libres de trésorerie ont servi au désendettement du Groupe. L'endettement financier net, hors impact de la norme IFRS 16, ressort ainsi à seulement 9,0 M€ à fin septembre 2023 contre 35,4 M€ à fin septembre 2022. En réintégrant les dettes de crédit-bail, il s'établit à 17,9 M€ contre 45,5 M€ au 30 septembre 2022.

Le ratio d'endettement financier net hors IFRS 16 / fonds propres est ainsi passé de 28,0% à seulement 6,4% durant l'exercice (12,8% contre 36,1% en réintégrant les dettes de crédit-bail).

Point sur la situation d'Habitat

Le Groupe CAFOM rappelle avoir accordé la licence de la marque Habitat à la société HDI dans le cadre de la cession de l'intégralité du capital de la société Habitat Design International (HDI), le 6 octobre 2020 à la société Terence Capital, société détenue par Monsieur Thierry Le Guénic. La société HDI a été mise en liquidation le 28 décembre 2023.

Outre la mise à disposition de la licence exclusive d'exploitation à HDI, le groupe CAFOM assurait également, au travers de sa filiale Vente-unique.com, des prestations de logistique pour le compte de HDI. Sur le dernier exercice clos au 30 septembre 2023, le Groupe a facturé 6,9 M€ à HDI au titre de ces prestations[3], soit 1,7% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe CAFOM. Cette activité a généré un résultat opérationnel de 0,6 M€ (avant prise en compte des frais récurrents de protection de la marque de 0,1 M€). Le Groupe absorbera la perte d'activité logistique réalisée pour le compte de HDI par la conquête de nouveaux clients pour son activité de logistique et pour ses propres besoins liés à la croissance de l'activité du pôle e-Commerce Europe Continentale.

Le Groupe CAFOM a pris la décision de résilier la licence de marque en raison du mécontentement grandissant des clients à l'égard d'HDI, dont la presse s'est faite l'écho, notamment au titre des défauts de livraisons des marchandises commandées. Comme indiqué, le Groupe a décidé de déprécier à hauteur de 4 M€ la valeur de cette marque. Il n'y a pas eu d'autre dépréciation consécutive à la liquidation d'HDI enregistrée dans les comptes consolidés au 30 septembre 2023, les autres créances nettes étant estimées couvertes par le Groupe, grâce à l'exercice de ses garanties post-clôture.



Dans ce contexte, le Groupe CAFOM étudie les meilleures options pour reconstituer l'image de la marque Habitat et continue d'opérer normalement 5 magasins sous enseigne Habitat en Outre-Mer.

Projet de distribution de dividendes

Fort d'une structure financière robuste et de perspectives de développement maîtrisées, Cafom proposera à la prochaine Assemblée générale des actionnaires le versement d'un dividende de 2 M€, soit 0,21 € par action.

Mise à disposition du rapport financier annuel

Le rapport financier annuel est mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, BUT Cosy, Habitat, Nature & Découvertes, First Déco et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

Contacts Cafom : ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes Leib Anne-Charlotte Dudicourt Relations Investisseurs Relations Presse 01 53 67 36 78 01 53 67 36 32 cafom@actus.fr acdudicourt@actus.fr

Tableau de réconciliation de l'EBITDA ajusté et de l'EBITDA ajusté hors IFRS 16

en M€ 2022 2023 Résultat opérationnel courant 20,1 19,9 + Dotations aux provisions 1,4 0,0 + Dotations aux amortissements 26,2 28,3 EBITDA ajusté 47,7 48,3 -Charges de loyers -19,0 -20,0 EBITDA ajusté hors IFRS 16 28,7 28,4

[1] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations aux provisions

[2] EBITDA ajusté hors IFRS 16 = EBITDA ajusté – charges de loyers

[3] Dont 0,3 M€ au titre de la licence de marque et 6,6 M€ au titre des prestations logistiques

