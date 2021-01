Cafom : Résultats de l'exercice 2019-2020

Hors IFRS 16, l'EBITDA du pôle Outre-Mer ressort en légère progression sur un an, à 11,9 M€ (27,6 M€ après application de la norme IFRS 16), le Groupe ayant réussi à absorber l'effet de la crise et les charges liées à la restructuration des opérations en Guadeloupe (acquisition et transformation de l'ancien magasin Connexion en magasin DARTY, transfert du premier magasin DARTY, ouverture d'un nouveau magasin BUT et déménagement du dépôt central des BUT).

Durant l'exercice, le Groupe a ouvert un magasin BUT en Guadeloupe et un magasin FIRST DECO en Nouvelle-Calédonie, ce qui porte à 26 le nombre de magasins exploités en Outre-Mer au 30 septembre 2020.

Le résultat net des activités destinées à être cédées ressort à -22,0 M€ et correspond au résultat net opérationnel d'Habitat et aux charges et dotations liées à sa cession le 6 octobre 2020.

Le résultat opérationnel (19,0 M€) et le résultat net des activités poursuivies (13,4 M€) ont plus que doublé sur l'exercice, confirmant la parfaite gestion opérationnelle de l'entreprise.

Les premières semaines de l'exercice ouvert au 1er octobre 2020 ont témoigné d'une poursuite de la très bonne dynamique commerciale, sur un rythme sensiblement supérieur à celui du 2nd semestre 2019-2020. Cette croissance témoigne de la poursuite du mouvement de transformation numérique du marché européen du meuble, du bon positionnement commercial de Vente-unique.com et de sa capacité à satisfaire toujours plus de clients.

Cette accélération de la croissance a été rendue possible par la parfaite gestion des cycles d'approvisionnement, fruit de la longue expérience dans le domaine du Groupe CAFOM, et le succès de la nouvelle stratégie logistique. Pour rappel, après l'extension de la capacité de stockage de sa plateforme d'Amblainville (Oise), passée de 27 000 m² à 60 000 m² pour Vente-unique.com (sur un total de 84 000 m²), et l'optimisation de l'ensemble des process, le Groupe a finalisé, durant l'été 2020, l'internalisation de la logistique.

La politique de renforcement du maillage se poursuit sur l'exercice 2020-2021 avec déjà, en octobre, l'ouverture de deux nouveaux magasins BUT (Saint-Denis de La Réunion et Saint- Martin) et le déménagement du magasin BUT en Martinique qui seront suivis par l'ouverture programmée de magasins à Saint-Pierre de La Réunion au printemps 2021.

Dans ce contexte, Vente-unique.com a pour ambition d'atteindre son objectif de 150 M€ de chiffre d'affaires sur 12 mois, fixé début 2018, avant fin septembre 2022.

Le Groupe CAFOM a également finalisé, après la clôture, sa rationalisation logistique avec la cession de son site de Cergy (Val d'Oise) pour 8,5 M€.

Situation financière

Au 30 septembre 2020, les fonds propres du Groupe s'élèvent à 98,6 M€ pour un endettement financier net, hors impact de la norme IFRS 16 (81,3 M€ de valorisation des contrats de location), de 37,6 M€ contre 63,3 M€ au 30 septembre 2019.

L'endettement est composé de 60,2 M€ de prêts et dettes bancaires (dont 28,3 M€ de PGE et 9,8 M€ de dette immobilière) et de 22,6 M€ de trésorerie consolidée.

Finalisation de la cession d'Habitat

Après la clôture de l'exercice, comme annoncé début octobre 2020, le Groupe a finalisé la cession de sa filiale Habitat à Monsieur Thierry Le Guénic3.

Le périmètre de cession d'Habitat concerne 100% du capital d'Habitat Design International et de ses filiales. Habitat exploite 31 magasins en propre (25 en France, 1 à Monaco, 3 en Espagne et 2 en Suisse), 3 sites e-commerce (France, Espagne et Belgique) et une trentaine de magasins en franchise à travers le monde. Le pôle Habitat a généré un chiffre d'affaires annuel de 84 M€ sur l'exercice 2019 / 2020, pour une consommation de trésorerie de 0,3 M€, compte tenu d'indemnités exceptionnelles reçues, notamment pour la résiliation du bail détenu par Habitat pour un magasin à Lyon, à l'occasion de la cession par CAFOM, au printemps 2020, de cet actif immobilier.

Le Groupe CAFOM continuera à exploiter en franchise les 4 magasins Habitat en Outre-mer et reste propriétaire de la marque Habitat. Thierry Le Guénic bénéficie d'une licence exclusive d'exploitation de la marque et d'une option d'achat de cette dernière exerçable au plus tôt dans 3 ans. CAFOM a doté Habitat et son repreneur de la trésorerie nette nécessaire pour couvrir plus d'une année d'activité. Le Groupe assistera le repreneur en matière d'approvisionnement et de logistique dans le cadre de contrats de prestations de services.

Mise à disposition du rapport financier annuel

Le rapport financier annuel est mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

