30/06/2023

Résultats semestriels 2022-2023

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce ses résultats semestriels 2023 (période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023) arrêtés le 30 juin 2023 par le Conseil d'administration.

S1 2022 S1 2023 En M€ (clos au 31/03/22) (clos au 31/03/23) Chiffre d'affaires 202,0 208,9 Marge brute 103,0 101,5 EBITDA ajusté[1] 27,7 23,0 EBITDA ajusté hors IFRS 16[2] 18,9 13,4 Résultat opérationnel courant 13,6 9,8 Autres produits et charges opérationnels 2,1 0,7 Résultat opérationnel 15,7 10,5 Résultat des sociétés mises en équivalence 1,1 1,2 Résultat opérationnel après résultat des sociétés mises en équivalence 16,8 11,7 Coût de l'endettement financier net (1,7) (2,0) Résultat avant impôts 15,0 9,7 Charge d'impôts (4,0) (2,5) Résultat net 11,1 7,1 Résultat net, part du Groupe 9,3 5,9

Malgré une augmentation du chiffre d'affaires, les performances économiques consolidées semestrielles sont en retrait par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent sous l'impact des tensions inflationnistes. Elles marquent toutefois une amélioration par rapport au 2nd semestre de l'année dernière, traduisant la détente progressive sur les coûts d'approvisionnement notamment et la capacité d'adaptation du Groupe à ce contexte mouvant.

À 208,9 M€, le chiffre d'affaires de l'exercice est en croissance de 3,4% en comparaison avec l'exercice précédent.

Dans un souci d'amortir l'impact des tensions inflationnistes pour les consommateurs et ainsi contribuer à lutter contre la vie chère, le Groupe, volontairement, n'a pas répercuté l'ensemble des hausses de prix. Le taux de marge s'établit ainsi à 48,6%, en retrait de 2,4 points par rapport au 1er semestre de l'année dernière. Il est toutefois en légère augmentation (+0,2 point) par rapport à celui des 6 derniers mois de l'exercice précédent. La marge commerciale ressort ainsi à 101,5 M€, en repli de 1,6 M€ par rapport à l'an dernier.

Dans le même temps, l'augmentation globale des charges opérationnelles de +3,1 M€ en cumul, intégrant notamment la hausse des dépenses marketing et l'augmentation des frais de personnel, a conduit à un EBITDA ajusté de 23,0 M€ contre 27,7 M€ au 31 mars 2022. Avant application de la norme IFRS 16, l'EBITDA ajusté s'élève à 13,4 M€ contre 18,9 M€ au premier semestre 2022.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, en baisse du fait d'une moindre dotation aux provisions, le résultat opérationnel courant s'élève à 9,8 M€ (13,6 M€ un an plus tôt) et le résultat avant impôts ressort à 9,7 M€ (15,0 M€ un an plus tôt).

Le résultat net s'élève à 7,1 M€, après prise en compte de la charge d'impôts (2,5 M€), contre 11,1 M€ l'année dernière et le résultat net part du Groupe ressort à 5,9 M€ (contre 9,3 M€ au premier semestre 2022).

A l'issue de l'opération de cession du fonds de commerce de Distri Service à Vente-unique.com, le Groupe Cafom a décidé d'ajuster la présentation de ses pôles d'activité. Le pôle « Outre-Mer » intègre désormais l'activité e-Commerce internationale BtoB de directlowcost.com et le pôle

« E-Commerce Europe continentale » correspond à l'activité consolidée de Vente-unique.com, comprenant ses activités de vente en ligne de produits en direct, les commissions générées par sa place de marché et les activités logistiques réalisées pour compte de tiers en métropole (activités reprises à Distri Service). Les données de l'exercice précédent ont été retraitées selon ce nouveau référentiel.

Analyse des performances du pôle Outre-Mer

En M€ S1 2022 S1 2023 Chiffre d'affaires 125,5 128,1 EBITDA ajusté 19,1 16,3 EBITDA ajusté hors IFRS 16 12,2 8,7 Résultat opérationnel courant 8,4 6,1 Résultat opérationnel 10,7 6,7 Résultat net 7,7 4,9

Le Groupe a poursuivi le développement de son réseau de magasins en Outre-Mer durant le premier semestre, avec l'ouverture d'un nouveau magasin Nature & Découvertes, en Guyane. Au 31 mars 2023, le Groupe Cafom exploite 35 magasins dans son pôle Outre-Mer pour un chiffre d'affaires semestriel de 128,1 M€, en croissance de 2,1% (+1,1% à nombre de magasins constant).

Sous l'effet conjugué des hausses de prix et des charges supplémentaires liées aux ouvertures de magasins l'année dernière et cette année, l'EBITDA du pôle ressort à 16,3 M€ contre 19,1 M€ au premier semestre 2022. Avant application de la norme IFRS 16, l'EBITDA du pôle Outre-Mer s'établit à 8,7 M€ contre 12,2 M€ l'an dernier.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel courant du pole Outre-Mer est de 6,1 M€ contre 8,4 M€ au 31 mars 2022.

Perspectives

Après l'ouverture d'un magasin Nature & Découvertes en Guyane et la rénovation du magasin But de Gourbeyre (Guadeloupe) au cours du 1er semestre, le Groupe poursuit l'optimisation de son parc de magasins en Outre-Mer.

Dans le même temps, le pôle continue ses projets digitaux avec le développement d'un nouveau logiciel interne de gestion des commandes, des approvisionnements et des stocks, et avec l'amélioration de l'offre e-Commerce proposée sur les différents territoires.

Analyse des performances du pôle e-Commerce Europe continentale

En M€ S1 2022 S1 2023 Chiffre d'affaires 76,5 80,8 EBITDA ajusté 8,6 6,8 EBITDA ajusté hors IFRS 16 6,6 4,7 Résultat opérationnel courant 5,2 3,7 Résultat opérationnel 5,0 3,8 Résultat net 3,3 2,2

Le chiffre d'affaires semestriel du pôle e-Commerce Europe continentale s'élève à 80,8 M€, en progression de +5,6%. Après un repli de 1,8% au premier trimestre, le pôle a retrouvé un taux de croissance à deux chiffres au deuxième trimestre (+13,5%).

La croissance du chiffre d'affaires est portée par le nouveau moteur de performance commerciale que constitue la place de marché, qui contribue à 10% de l'activité globale en France en mars 2023, contre 5% trois mois plus tôt.

Le pôle e-Commerce Europe continentale affiche un EBITDA ajusté de 6,8 M€, en retrait par rapport au 1er semestre 2022 (8,6 M€), notamment du fait de la baisse du taux de marge commerciale et de l'augmentation des frais de personnel et des dépenses marketing. Cependant, grâce à la détente des tensions macroéconomiques (inflation et variation monétaires) par rapport aux derniers mois de l'exercice 2021/2022, l'EBITDA ajusté est en progression par rapport à celui du 2nd semestre 2022 (2,9 M€). Avant application de la norme IFRS 16, l'EBITDA ajusté ressort à 4,7 M€, contre 6,6 M€ au 1er semestre 2022 et 1,0 M€ au 2nd semestre 2022.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel courant du pôle e-Commerce s'établit à 3,7 M€ contre 5,0 M€ au 31 mars 2022.

Perspectives

La montée en puissance de la place de marché, lancée par Vente-Unique.com en 2022 en France, se poursuit avec son déploiement à l'international : après l'Espagne et l'Italie, l'expansion se poursuivra sur la zone Europe du Nord au cours du second semestre.

Globalement, Vente-unique.com confirme son retour progressif à la croissance et son ambition d'amélioration de ses résultats.

Situation financière du Groupe

En M€ 30/09/2022 31/03/2023 Capitaux propres 126,3 131,9 Endettement financier net 148,9 135,1 - Dettes locatives « pures » 103,4 95,7 Endettement financier net hors dettes locatives « pures » 45,5 39,5 Endettement financier net hors dettes locatives « pures »

/ Capitaux propres 36,0% 29,9% - Dettes locatives de crédit-bail 10,2 9,4 Endettement financier net hors IFRS 16 35,4 30,1 Endettement financier net hors IFRS 16 / Capitaux propres 28,0% 22,8%

La marge brute d'autofinancement reste à un niveau solide et proche de celle générée un an plus tôt (19,9 M€ contre 20,3 M€) et s'accompagne d'une diminution du besoin en fonds de roulement (-2,3 M€) liée notamment à la diminution des stocks en Outre-Mer.

Les investissements (5,4 M€) restent parfaitement sous contrôle et concernent pour l'essentiel le pôle Outre-Mer (4,3 M€).

Ainsi, les flux libres de trésorerie ont servi au désendettement du Groupe. L'endettement financier net, hors impact de la norme IFRS 16, ressort ainsi à 30,1 M€ à fin mars 2023 contre 35,4 M€ à fin septembre 2022. En réintégrant les dettes de crédit-bail, il s'établit à 39,5 M€ contre 45,5 M€ au 30 septembre 2022.

Le ratio d'endettement financier net hors IFRS 16 / fonds propres est ainsi passé de 28,0% à 22,8% en 6 mois (29,9% contre 36,0% au 30 septembre 2022 en réintégrant les dettes de crédit-bail).

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel est mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

Tableau de réconciliation de l'EBITDA ajusté et de l'EBITDA ajusté hors IFRS 16

en M€ S1 2022 S1 2023 Résultat opérationnel courant 13,6 9,8 + Dotations aux provisions 1,8 0,3 + Dotations aux amortissements 12,3 12,9 EBITDA ajusté 27,7 23,0 Charges de loyers -8,8 -9,6 EBITDA ajusté hors IFRS 16 18,9 13,4

[1] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations aux provisions

[2] EBITDA ajusté hors IFRS 16 = EBITDA ajusté – charges de loyers

© 2023 ActusNews