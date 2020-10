Le Groupe CAFOM annonce qu'il vient de signer un protocole d'accord en vue de la cession de sa filiale Habitat à Monsieur Thierry Le Guénic à l'issue de la période de négociations exclusives annoncée le 17 juin dernier[1].

Le périmètre de cession d'Habitat concerne 100% du capital d'Habitat Design International et de ses filiales. Habitat exploite actuellement 31 magasins en propre (25 en France, 1 à Monaco, 3 en Espagne et 2 en Suisse), 3 sites e-commerce (France, Espagne et Belgique) et une trentaine de magasins en franchise à travers le monde. Le pôle Habitat a généré un chiffre d'affaires annuel de 100 M€ pour une consommation de trésorerie de 13 M€ lors de l'exercice clos au 30 septembre 2019.

L'accord prévoit que le Groupe CAFOM concédera une licence exclusive d'exploitation de la marque Habitat dont il reste propriétaire. Thierry Le Guénic bénéficie d'une option d'achat de la marque Habitat exerçable au plus tôt dans 3 ans. Le Groupe CAFOM a doté Habitat et son repreneur de la trésorerie nette nécessaire pour couvrir plus d'une année d'activité. Le Groupe CAFOM assistera le repreneur en matière d'approvisionnement et de logistique dans le cadre de contrats de prestations de services.

Les parties prévoient de finaliser la cession dans les prochains jours.

Pour cette opération, le Groupe CAFOM est accompagné par Edmond de Rothschild Corporate Finance et le cabinet d'avocats Desfilis.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat, est également le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, First Deco et Musique et Son). Il est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et détient également le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

Contacts Cafom : ACTUS finance & communication Jérôme Fabreguettes-Leib Nicolas Bouchez Relations Investisseurs Relations Presse 01 53 67 36 78 01 53 67 36 74 cafom@actus.fr nbouchez@actus.fr

