Cafom : en croissance semestrielle de 2%

Le groupe Cafom, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, a publié son chiffre d'affaires non audité des neuf premiers mois de l'exercice 2022-2023, ressortant en croissance de 2% à 301,4 millions d'euros. Dans un contexte de consommation des ménages contrainte par la pression inflationniste, le pôle Outre-Mer est stable (-0,1%) alors que l'activité e-Commerce en Europe continentale (+5,4%) bénéficie de la digitalisation croissante du secteur et du lancement de sa place de marché.



Le pôle de magasins en Outre-Mer a généré un chiffre d'affaires stable en données publiées, à 182,7 millions d'euros, et en léger retrait (-0,8%) à nombre de magasins constant.



Le pôle e-Commerce Europe continentale enregistre un chiffre d'affaires en croissance de 5,4%, à 118,7 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires du pôle enregistre deux trimestres consécutifs de croissance, notamment grâce à la montée en puissance de la place de marché. Cette dernière représente 13% du volume d'affaires E-commerce en France (+3 points en 1 trimestre) et connait un démarrage très satisfaisant en Espagne et en Italie (6% après 1 trimestre plein d'activité).



Le déploiement se poursuit conformément à la feuille de route, avec l'ouverture de l'Allemagne en juin et l'expansion en Belgique et en Suisse à la rentrée.