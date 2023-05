Cafom : en forme

Cafom gagne 2,67% à 9,22 euros après avoir dévoilé un chiffre d’affaires semestriel soutenu par l’e-Commerce en Europe continentale. Le nombre de transaction sur les actions du spécialiste de l'équipement de la maison reste cependant faible.



Sur la première partie de l'exercice, Cafom a réalisé un chiffre d'affaires de 208,9 millions d'euros, en croissance de 3,4%. Le pôle Outre-Mer (+2,1% à 128,1 millions d'euros) et l'activité e-Commerce en Europe continentale (+5,6% à 80,8 millions d'euros) " sont en progression dans un contexte de consommation des ménages contrainte par la pression inflationniste ".



À nombre de magasins constant (retraité des 3 derniers magasins ouverts sous enseigne Nature & Découvertes), le chiffre d'affaires du pôle Outre-Mer a progressé de 1,1%. Le groupe compte 35 magasins en Outre-Mer à fin mars 2023.



Le spécialiste de l'équipement de la maison souligne que le chiffre d'affaires e-Commerce a progressé de 13,5% au deuxième trimestre. Le groupe a réussi à associer croissance des volumes et des prix.



Cafom souligne que la place de marché a confirmé son rôle de nouveau moteur de la performance commerciale, avec une contribution à hauteur de 10% de l'activité globale en France en mars 2023 contre 5% en décembre 2022. Conformément à la feuille de route, le déploiement international de la place de marché a été engagé à la fin du deuxième trimestre 2022-2023 en Europe du Sud (Espagne et Italie) et se poursuivra en Europe du Nord durant la deuxième moitié de l'année.