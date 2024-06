Cafom : performance solide au premier semestre

Le 28 juin 2024 à 18:30 Partager

Le chiffre d’affaires au premier semestre 2023/2024 du groupe Cafom atteint 215,1 millions d'euros, en croissance de 3% par rapport au premier semestre 2022-2023. Sur cette période, le taux de marge s’établit à 50,6%, une progression de 2 points par rapport au premier semestre 2022-2023, porté par la bonne performance du pôle e-Commerce Europe continentale (+3,8 points) et à la stabilité observée au sein du pôle Outre-mer (+0,2 point). La marge brute ressort ainsi à 108,9 millions d'euros, en nette progression de 7,4 millions d'euros sur un an.



Le groupe est parvenu à maîtriser l'évolution de ses charges d'exploitation, qui ont progressé de manière cohérente (effectifs, marketing et logistique) afin d'accompagner la croissance de l'activité du pôle e-Commerce Europe continentale. L'Ebitda ajusté ressort ainsi à 26,3 millions d'euros. L'Ebitda ajusté hors IFRS 16 s'élève à 16,1 millions d'euros, contre 13,4 millions d'euros un an plus tôt.



Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant s'élève à 12 millions d'euros (9,8 millions d'euros un an plus tôt) et le résultat avant impôts ressort à 12,4 millions d'euros (9,7 millions d'euros un an plus tôt).



Le résultat net part du groupe ressort à 7,5 millions d'euros (5,9 millions d'euros au premier semestre 2022-2023), intégrant une charge d'impôts de 2,9 millions d'euros.