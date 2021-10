Cafom : prévisions sur l'exercice 2020- 2021

Le Groupe annonce la prévision de chiffre d'affaires et de profitabilité opérationnelle pour l'exercice 2020- 2021 et un projet de cession de sa filiale Distri Services.



Vente-unique.com estime que son chiffre d'affaires annuel au 30 septembre 2021 sera supérieur à 160 ME, que sa marge d'Ebitda ajusté annuelle sera supérieure à 12% et que sa marge opérationnelle courante sera supérieure à 10%.



À fin septembre 2026, Vente-unique.com vise un chiffre d'affaires de plus de 320 ME, une marge d'Ebitda ajusté supérieure à 12% et une marge opérationnelle courante supérieure à 10%.



Le groupe étudie l'opportunité d'une cession de sa filiale à 100% Distri Services, qui opère la plateforme d'Amblainville (Oise), à Vente-unique.com



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.