Caina Technology Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche, au développement, à la production et à la vente de matériel de ponction par injection et de consommables de laboratoire. Les principaux produits de la société sont les aiguilles de ponction, les seringues, les consommables de laboratoire et les masques, notamment les aiguilles d'injection réutilisables à base de cuivre, les aiguilles d'injection à base d'aluminium, les aiguilles d'injection jetables incrustées d'aluminium-plastique, les aiguilles de prélèvement sanguin de sécurité, les seringues gainées, les seringues stériles jetables, les boîtes de Pétri, les tubes de réactifs et autres. Les produits de la société sont exportés vers les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne et d'autres pays et régions.